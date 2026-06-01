◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽プレーオフラウンド５―８位決定戦第１戦 秋田１―１（延長０―０、ＰＫ５―４）札幌（３１日・ソユースタジアム）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が１２０分間の激闘後のＰＫ戦で、Ｊ２秋田に敗れた。敵地での戦いは後半３分にＦＷ大森真吾（２５）のゴールで先制。しかし追加点を奪えず、同２０分に追いつかれ、１―１でＰＫ戦に突入。５人が決めた相手に対し、札幌は１人が外し、４―５で涙をのんだ。主導権を握り続けた前半の好機を生かせなかったことが響き、地域リーグラウンドから連敗となった。リーグ７位をかけた特別大会最終戦は、６日にアウェーでＪ２新潟と行われる。

あと一歩のところで、札幌が勝利を逃した。前半はピッチを広く使ったパスがつながり、主導権を握った。後半３分にはＦＷ大森が５試合ぶりゴールを決めて先制もした。しかしその後、徐々に秋田に流れが傾き、同点とされ、ＰＫ戦まで突入しての敗戦。ＧＫ田川知樹（２４）は「勝ち切れなかったことが悔しい」と表情は硬いままだった。

負傷者が複数出た影響もあり、川井健太監督（４４）は「今いる選手で最適なものは何か」とシステム変更に踏み切った。今季２度目の３バックに加え、ＭＦ木戸柊摩（２３）を１ボランチにして前線に人数をかけ、攻撃を活性化させた。指揮官は「やり方は一緒だが少しエッセンスを変える。そこができたのは良かった」と一定の評価はしたが、複数得点には至らず。大森は「前半あれだけ押し込んでいた中、点を取ることが大切だった」と結果に表れなかったことを反省した。

勝利は得られなかったが、気温２５度を超える敵地で堂々の戦いを演じた。対戦相手が決まったのは１週間前。様々な移動手段を考えねばならず、試合前日の３０日に仙台から陸路、３時間かけて秋田入りした。田川は「移動はかなりタフだった」としながらも「たくさんの人が応援してくれていたので。どんな形でも勝ち切ることしか考えてなかった。次は必ず勝たせたい」と雪辱を誓った。

第１戦に敗れ、今大会最終戦は新潟と全体７位をかけて戦う。大森は「ファン、サポーターの皆さんが、来季に期待を抱いてもらえるような試合にしたい」と勝利締めへ、口元を引き締めた。（砂田 秀人）