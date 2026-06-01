◆静岡県高校総体サッカー▽準決勝 静岡学園６―１藤枝東（３１日・藤枝総合運動公園サッカー場）

準決勝が行われ、浜松開誠館と静岡学園がファイナルに進んだ。磐田東と対戦した開誠館は０―１の後半２９分にＤＦ大石櫂（３年）のゴールで追いつくと、ＰＫ戦を４―２で制した。静学はＦＷ沢井翼（３年）の４戦連続のマルチ得点などで、藤枝東に６―１で大勝した。開誠館の２連覇か、静学の２年ぶりか。決勝は７日午後０時３５分からエコパで行われる。

静学がゴールラッシュで藤枝東を粉砕。新人戦に次ぐ２冠に王手をかけた。

エースＦＷ坂本健悟（３年）が前日の脳しんとうで欠場したピンチを、相棒の沢井が救った。オウンゴールで１点をリードして迎えた前半１９分、ＤＦラインの裏を狙った味方のパスに鋭く反応。２人に挟まれながら右足で蹴り込んだ。「いいパスが来たので決めるだけでした」

さらに後半１５分にも追加点。４戦連続の２得点だ。前日の準々決勝後に「坂本を決勝に連れて行くためにも点を取る」と宣言していたストライカーが、有言実行の大暴れを見せた。

Ｂチームだった昨年１１月に右足を負傷。手術を受け、復帰できたのは新人戦後の２月だった。新チームのスタートに出遅れた分、今大会は燃えていた。前線で当たり負けしない１７９センチ、７２キロ。川口修監督（５２）も「運動能力が高い。決定力もある」とうなずいた。

１８６センチの長身を誇るＤＦ飯尾善（３年）の今大会初ゴールも効いた。前半終了間際に１点を返され、藤枝東に流れが傾いた。そんな嫌なムードで迎えた後半１１分、ＣＫ後の混戦から蹴り込み、ライバルを突き放した。本来は坂本が位置するファーサイドに陣取っての一撃。「中学ではＦＷだったのでシュートは得意なんです」と笑った。

さあ決勝だ。昨夏の準決勝で敗れた開誠館との雪辱戦。「点を決めたい」と飯尾。沢井も「２点取って、２ケタに乗せたい」と活躍を誓った。（里見 祐司）