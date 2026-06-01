木村多江、産後のメンタル不調を告白「母親失格なんじゃないのという感じになって…」
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務め、6月1日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』2時間SPにおいて「産後うつを語る夜」ブロックには、木村多江、土屋アンナ、大山加奈(元女子バレー日本代表)、丸山桂里奈、高橋ユウ（※五十音順）をゲストに迎え、上田、大久保佳代子、いとうあさこ、シソンヌ・長谷川忍とともに語り合う。
【番組カット】木村多江の話に共感…！産後を語る女性陣
出産後の母親が発症しやすい「産後うつ」。産後数週間から数ヶ月の間に発症するうつ症状のことで、主な症状としては、気持ちの落ち込み、やる気がなくなる、自分を強く責めてしまう、子どもをかわいいと思えない、死にたい、消えたいという気持ちを抱くとされる。
これらの症状が生活に支障が出る程度で2週間以上続くと、産後うつといわれる可能性が高く、ホルモンバランスの影響や育児ストレスなどが主な原因といわれ、産後の母親の約10人に1人が発症するというデータもある。
俳優・木村も出産後にメンタルの不調を経験。出産のためにドラマ撮影を中断させてしまったことや子育てのプレッシャーから、自分を責めるようになってしまったという。「出産して撮影に戻るためにダイエットしなきゃいけなかったので、母乳が出なくなって、髪の毛もすごく抜けちゃったりして。母乳をあげたいのに出ない。『母親失格なんじゃないの』という感じになって…」と苦しんだ日々を告白する。
そんな木村の声に高橋も共感。「母親失格って思っちゃうの、すごく分かる。退院して授乳してた時に、あげてもあげても赤ちゃんが泣いてる時があって、母が『母乳が足りひんのちゃう？』って言ったんです。母は何の悪気もないんですけど、その一言もめちゃめちゃ傷つく。『この子のこと育ててあげられない』と自己嫌悪に陥っちゃう」と話す。
シソンヌ・長谷川も、出産した妻のメンタルの変化を感じ、夫としてどうふるまうべきだったかと振り返る。土屋が「手伝ってもらうと『私ができてないって言いたいの？』と思ってしまう」と妻の気持ちを代弁。高橋も「物理的には助かってるんですけど、情緒不安定なので、『本当にこのまま子どもが連れていかれちゃうかもしれない』という強迫観念みたいなのもある」、木村も「動物っぽくなるんだよね、産後って。『自分が守る』っていう気持ちがすごく強くなっちゃう」と同調し、産後メンタルの特徴を明かしていく。
元バレーボール女子日本代表・大山は双子を出産。育児に追われ、イライラと落ち込みがひどかったという。「双子なので、2人同時に寝かせるのに命懸け。じゃないと自分がトイレにも行けないし、ご飯も食べられないので。やっと2人が寝たタイミングで愛犬が吠える。それに対して怒ってしまうことが何度もあった」という。周囲の言葉にも敏感になり、ちょっとした一言に傷つき泣いてしまうことも。「母親って褒めてもらえないし、できて当たり前、やって当たり前。でも父親はちょっとおむつを替えると“イクメン”とか言われて…」。蓄積されたモヤモヤが、ある日突然、涙となってあふれ出すという。高橋や木村も「浴室で涙が止まらなかった」「夜中に泣きながら外を歩いた」と共感が止まらない。
さらに、「赤ちゃんが心配で寝られない」「夫に任せるのが怖くて気分転換に出かけることもできない」など、周囲に気付かれにくい産後ママの悩みが次々飛び出す。専門家は「育児中に『メンタルちょっとおかしいな』と思っても、病院に行く時間がない。実際に病院につながれる人は約2割。実は妊産婦の死亡原因で一番多いのが自殺といわれている」と厳しい現実を明かし、周りのサポートの重要性を強調する。
木村も「子育ては、赤ちゃんも0歳なら私たちもお母さんとして0歳。できなくて当然だから」と、家族や知人に頼るだけでなく、各自治体が提供する子育て支援の活用を推奨。大山も「すごく救われて、フル活用させてもらいました」という制度を紹介する。土屋も「妊娠すると『おめでとう』ってハッピーなことしか言われない。でもみんなが『大変なんだよ、つらいんだよ、痛いんだよ、でもだから幸せなんだよ』というのを共有しておくべき」と啓発するなど、『産後うつ』に苦しむママのために、社会に何ができるかを考えていく。
【番組カット】木村多江の話に共感…！産後を語る女性陣
出産後の母親が発症しやすい「産後うつ」。産後数週間から数ヶ月の間に発症するうつ症状のことで、主な症状としては、気持ちの落ち込み、やる気がなくなる、自分を強く責めてしまう、子どもをかわいいと思えない、死にたい、消えたいという気持ちを抱くとされる。
俳優・木村も出産後にメンタルの不調を経験。出産のためにドラマ撮影を中断させてしまったことや子育てのプレッシャーから、自分を責めるようになってしまったという。「出産して撮影に戻るためにダイエットしなきゃいけなかったので、母乳が出なくなって、髪の毛もすごく抜けちゃったりして。母乳をあげたいのに出ない。『母親失格なんじゃないの』という感じになって…」と苦しんだ日々を告白する。
そんな木村の声に高橋も共感。「母親失格って思っちゃうの、すごく分かる。退院して授乳してた時に、あげてもあげても赤ちゃんが泣いてる時があって、母が『母乳が足りひんのちゃう？』って言ったんです。母は何の悪気もないんですけど、その一言もめちゃめちゃ傷つく。『この子のこと育ててあげられない』と自己嫌悪に陥っちゃう」と話す。
シソンヌ・長谷川も、出産した妻のメンタルの変化を感じ、夫としてどうふるまうべきだったかと振り返る。土屋が「手伝ってもらうと『私ができてないって言いたいの？』と思ってしまう」と妻の気持ちを代弁。高橋も「物理的には助かってるんですけど、情緒不安定なので、『本当にこのまま子どもが連れていかれちゃうかもしれない』という強迫観念みたいなのもある」、木村も「動物っぽくなるんだよね、産後って。『自分が守る』っていう気持ちがすごく強くなっちゃう」と同調し、産後メンタルの特徴を明かしていく。
元バレーボール女子日本代表・大山は双子を出産。育児に追われ、イライラと落ち込みがひどかったという。「双子なので、2人同時に寝かせるのに命懸け。じゃないと自分がトイレにも行けないし、ご飯も食べられないので。やっと2人が寝たタイミングで愛犬が吠える。それに対して怒ってしまうことが何度もあった」という。周囲の言葉にも敏感になり、ちょっとした一言に傷つき泣いてしまうことも。「母親って褒めてもらえないし、できて当たり前、やって当たり前。でも父親はちょっとおむつを替えると“イクメン”とか言われて…」。蓄積されたモヤモヤが、ある日突然、涙となってあふれ出すという。高橋や木村も「浴室で涙が止まらなかった」「夜中に泣きながら外を歩いた」と共感が止まらない。
さらに、「赤ちゃんが心配で寝られない」「夫に任せるのが怖くて気分転換に出かけることもできない」など、周囲に気付かれにくい産後ママの悩みが次々飛び出す。専門家は「育児中に『メンタルちょっとおかしいな』と思っても、病院に行く時間がない。実際に病院につながれる人は約2割。実は妊産婦の死亡原因で一番多いのが自殺といわれている」と厳しい現実を明かし、周りのサポートの重要性を強調する。
木村も「子育ては、赤ちゃんも0歳なら私たちもお母さんとして0歳。できなくて当然だから」と、家族や知人に頼るだけでなく、各自治体が提供する子育て支援の活用を推奨。大山も「すごく救われて、フル活用させてもらいました」という制度を紹介する。土屋も「妊娠すると『おめでとう』ってハッピーなことしか言われない。でもみんなが『大変なんだよ、つらいんだよ、痛いんだよ、でもだから幸せなんだよ』というのを共有しておくべき」と啓発するなど、『産後うつ』に苦しむママのために、社会に何ができるかを考えていく。