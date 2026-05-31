〈「母を殴った」66歳・統合失調症の男性が「25年入院」しても精神病棟から出られない理由〉から続く

三度の食事に困らず、仲間もいる――。長く精神科病院に居続ける患者は、いつしか自ら「入院継続」を望むようになる。行き場を失った人の最後の砦、それが精神科病院のリアルだ。ここでは25年入院する男性のその後、そして治療を望まない患者とも対峙しなければいけない精神科医の苦労にまつわる事例を紹介。

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精神科医・駒木爽氏の新刊『精神科医おどおど日記--閉鎖病棟24時、本日当直、あらゆる精神疾患寝ずに診ます』（三五館シンシャ）より一部抜粋してお届けする。なお、プライバシー保護のため登場人物の名前は仮名、一部のエピソードに脚色を加えている。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

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電車に乗ることもできない

25年間シャバに出ていない井上さんにとって院外でスマートフォンはもちろん、インターネットすら彼は知らない。

電車に乗ることもできないだろう。ワイヤレスイヤホンを見て、「なんで耳からうどん出してるんですか」と通行人に話しかけるかもしれない。彼にとって生きるだけでも困難が続くサバイバル生活が容易に想像される。

しかし、ここでは自動で三度の食事が提供され、つねに体調を気にかけてくれる白衣のマダムたちがそばにいて、隣のベッドには長らく病院で暮らす友だちもいる。最初「帰りたい」と言っていた患者もやがて居心地が良くなって退院を希望しなくなり、自ら入院継続を望むようになる。

刑務所で長く服役した人が、出所後の社会生活に適応できず、故意に再犯して服役したがるという話を聞くが、それと同じである。

井上さんの楽しみ

井上さんの楽しみは、週に数回ある売店めぐりで菓子を購入することだ。妹さんも「家に戻ってくるよりはお金を出すほうがマシ」という思いなのであろう。

お小遣い用に毎月入金してくれる。皮肉なことに医療側からすれば、井上さんのように病院に住む患者は手がかからない。週に1回同じ会話をして薬を処方すればいいのだ。現場では「病院で飼う」という不謹慎な表現も出る。

精神科病院は、行き場を失った人の最後の砦でもある。

神に選ばれた女性患者

「悪霊がついております」

X県の中心部に位置するJRの主要駅からクルマで40分ちょっと。市街地のざわめきがゆるやかにほどけていくと道はゆるくカーブし、その先に三王子病院の白い建物群が現れる。周囲は民家に囲まれているが、建物の裏手には病院を覗き込むように小山の斜面が迫る。最寄り駅からは徒歩で20分を要するため、来院者はたいていバスかクルマでやってくる。

診察室の呼び出しボタンを押して、受付番号を読み上げると、30代の西田涼子さんが、初老の母親に付き添われて入室した。険しい表情で席に腰を下ろした彼女はトレーナーとジーパンという出で立ちだが、上着にはところどころシミ汚れがあり、胸までかかる長い髪はパサついて傷んでいる。

「今日はどうされましたか？」

「私はこんなところに来る必要なんかないと思っています」

西田さんが素っ気なく答えると、隣の母親が怯えた目で訴える。

「この子、霊を感じると言うんです。『悪霊がついているからお祓はらいをしたほうがいい』って、私も1時間以上も正座させられます。霊が取りついてるからとほとんどご飯も食べません」

「私は“神”から選ばれた特別な存在なので“悪い波動”を感じれるんです。母は凡人だから、私の行ないの重要性がわからない。母も父も不吉な波動が出ているから除霊が必要です」

「神と交信中です。邪魔すると悪霊が暴れ出します」

彼女の眼は真剣で、その口調は疑いを挟む余地を与えない。

「西田さんには悪い霊や波動が実際に見えるんですか？」

「感じるんです。あなたにも悪い霊がついているのがわかりますよ。除霊が必要です。刃物で波動のつながりを断ち切らないといけませんから、あなたからも包丁を隠さないように母に言ってください」

母親があわてて話に割り込む。

「この子は除霊と言って、包丁やハサミを私たちの顔の前で振り回すんです。怖くて怖くて」

「刃物がないと除霊ができないでしょ」

母親がまた彼女の発言を諌めようとするが、西田さんは突然席を立ち、両手で“見えない刀”を構え、母親の頭上でシャッシャッとお祓いの動作を始めた。神社で祈禱師が御幣を振りかざすようにしながら、ぶつぶつ祝詞めいた言葉を唱え続けている。

「西田さん」と私が呼びかけると、「静かにしてください。神と交信中です。邪魔すると悪霊が暴れ出します」と横やりを許さない。

「はい⋯⋯はい、そうです。この者にも悪霊がついておりますか？ では、お祓いが必要ですね」

彼女は顔を虚空に向けたまま、誰かと対話している。おそらく彼女だけに聞こえる幻聴があるのだろう。その言動を精神症状として冷静に査定しながらも“悪霊”という単語に惹かれ、ロシアの文豪を思い出す。私には患者の幻聴や妄想を一種のエンタメとして楽しんでしまう悪い癖がある。

彼女の病名は⋯

私は母親から詳しく症状を聞き取り、カルテに記載しながら、情報を頭の中で整理する。自身を選ばれし除霊師と信じ、他人の霊を祓うことが使命だとの思い込みは妄想である。彼女だけに聞こえる神の声は幻聴で、その声に操られているような行動も見受けられる。統合失調症だ。

西田さんは妄想に従って刃物を振り回しており、放っておけば、母親を切りつけるかもしれない。私は入院治療が必要と判断を下す。

「西田さんは統合失調症の可能性があります。入院して治療を進めたほうがよさそうです」

「先生、お願いします」と母親はすがるように頭を下げるが、西田さんはお祓いをやめ、こちらに食ってかかる。

「病気なのはあんたのほうでしょ」

「私は病気なんかじゃありません！ どういう根拠でそんなこと言うんですか」

「今は信じられないかもしれませんが、あなたが霊を感じるのは病気のせいかもしれません」

私が努めて冷静に伝えると、

「病気なのはあんたのほうでしょ。私は病気じゃない。私が除霊しないと世の中の人が困るんです！」。

統合失調症の患者で厄介なのは“病識の欠如”だ。自分が病気でおかしくなっているという自覚がない。「病気だから入院が必要」と伝える医師に、「病気じゃないから入院しない」と患者が反論する押し問答は統合失調症の診察では定番だ。

治療をしないと「自分は病気である」という自覚は生まれない。ただ、この場では何を言っても逆効果なので、精神保健福祉法という法律を使って強制的な入院を行なう。

「西田さんは入院を拒否されていますのでお母さんの同意による強制的な入院となります」

「はあ？ 強制？ ふざけないで。病気じゃないのに入院なんて監禁でしょ。犯罪で訴えますよ」

「訴えますよ」もこの病気の鉄板フレーズだ。もちろん患者の人権は厳正に保護されているため、入院対応へ不服申し立てがある場合は、然るべき機関に患者自身で退院請求をすることができる。ただ、幻覚・妄想状態で緊急入院した事案で患者本人の希望が通ることはまずない。

一般的に人が病院を訪れる際、何かしらの身体的な不調や痛みを自覚し、「治してほしい」という希望がある。骨折して痛みがあれば手術をしてほしいし、肺炎で息苦しければ抗菌薬での治療を願う。そこには「治りたい」という患者本人の意思がある。だが、精神科の患者には、治療への意思が存在しないことが多い。

「おまえの顔、忘れねえからな」

治療を望まない患者に「人体実験をするのか」「おまえは犯罪者だ」と罵られながら治療する。これが精神科医の仕事だ。

もともと外科医だった私はこの科に来て初めて、治療の際に患者に罵倒されるという体験をした。たとえば、首筋と両腕から物々しい刺青がのぞく男性は、私が入院を通告すると「キチガイ扱いしやがって。おまえの顔、忘れねえからな」と鼻先3センチまで顔を近づけてすごんだ。最初はどう対処したらいいか戸惑い、おどおどと狼狽えるばかりだった。

しかし、10年以上この現場にいると、患者が怒り狂おうが、罵詈雑言を浴びようが動じなくなった。患者の言動は病気に支配されているゆえのものだと理解しているからだ。

「私は病気なんかじゃない！」

西田さんはそう叫んで立ち上がった。私はすぐさま男性看護師を2人、診察室に呼び込むと、「保護室にお願いします」と伝える。“犯罪者”である私に飛びかかろうとする

西田さんを看護師2人が両サイドから暴れないように支える。

そして彼女は⋯

「恨むわよ！」という絶叫を残し、西田さんは看護師に両脇を抱えられ、隣の病棟に連れていかれる。向かう先は閉鎖病棟の中の保護室だ。

保護室といえば聞こえはいいが、トイレと布団しかない殺風景な部屋で、部屋から出るためには許可が必要になる、実質的には牢屋だ。

隣室は同じように精神状態が不安定な患者が入室していて、四六時中叫び声やうめき声が絶えない。そんな環境で西田さんの入院生活は始まった。

（駒木 爽／Webオリジナル（外部転載））