齊藤京子、ルッキズムにとらわれていた過去告白「声が低めなので、学生時代は…」
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務め、6月1日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』2時間SPにおいて「ルッキズムを語る夜」ブロックには、市井紗耶香、犬山紙子、齊藤京子、バービー、ホラン千秋、LiLiCo（※五十音順）をゲスト、溝端淳平をSPゲストに迎え、上田、大久保佳代子、いとうあさこ、ファーストサマーウイカと共にDEEPに語り合う。
【番組カット】溝端淳平も共感…ルッキズムにとらわれた社会を語る
容姿にコンプレックスを持つ若者の割合が、世界１位になったこともある日本。そんな日本は今や、男女にかかわらず、見た目を気にする若者が急増している。SNSでも「スペ120」「ルッキズム風刺画」などルッキズムを助長する言葉が飛び交い、その傾向はますます加速。しかし、「美しくなきゃ価値がない、みたいな考え方につながってしまうところが問題」と指摘されるように、ルッキズムにとらわれすぎると、理想と現実のギャップに苦しみ、心身ともに不調を来すこともある。
齊藤もかつてはルッキズムにとらわれていたという。「声が低めなので、学生時代は『しゃべらなければかわいいのに』っていうのは言われたこともある。今は『そのギャップが逆に個性になって良い』という意見をポジティブにとらえて過ごしているが、最初はコンプレックスがありました」と打ち明ける。また、大久保も「光浦さんとコンビで『ブスとブスのコンビだ』って言われて出てきて。でもそこからブスが個性みたいに扱われて。これはもう、今世でもらった着ぐるみだから、この中でどう戦っていこう、みたいなところにやっとなったので、今はコンプレックスはないです」と語る。
ホランは「男性女性問わず、『番組にいるだけで画面が華やぐので』と言われると、結局、『ガワだけを求められているのかな…。能力で勝負したいのに、中身で呼ばれているんじゃないんだ』って、ガッカリすることもあると思う」と明かす。これに溝端も同調し、「若い頃に言われました。『溝端が本当に芝居で評価されるには相当いい芝居をしないと、ガワで仕事もらってる人になる』って」とプレッシャーをかけられた過去を告白。さらに元モーニング娘｡･市井も「年齢とともに『ほうれい線が出てきたね』とか『お母さん体形になったね』みたいにネットとかですごく言われた。元アイドルのイメージがこの28年間ずっと根付いている。そういうのはちょっとツラい」と本音を吐露する。
上田は「日本人は比べるのが好きなんだろうね。三大○○とか、四天王的な、あれも誰かと比べて選んでる」と持論を展開し、トークはますますヒートアップする。
エッセイスト･犬山も、10代の頃は自分の容姿にコンプレックスがあったという。「思春期の頃は自分の顔が嫌すぎて、メイクでどうにかしようと思って。当時はヤマンバギャルがはやっていた時期だったので、めちゃくちゃ目の上を黒く塗っていた」と10代を振り返る。他人からの評価が気になり、若者がルッキズムにとらわれる要因として、学校内におけるスクールカーストや、家庭内で注意すべき親子の会話、さらにSNSの影響も。子どもの頃から知らず知らずのうちにルッキズムが刷り込まれていたり、コンプレックスが刺激されていることに、ホランやバービーも警鐘を鳴らす。
また、ルッキズムにとらわれすぎて摂食障害に陥る若者も増加。LiLiCoも「急激なダイエットは本当にやめてほしい。絶対に人生壊れます」と、かつて自らも苦しんだ過度なダイエットの代償を激白する。
さらに、美容整形の低年齢化が進む昨今、男女高校生の半数以上が美容整形に興味を持っているというデータも。どうすれば「ルッキズムの呪い」と真剣に向き合う社会になれるのか。芸能人たちが大激論する。
容姿にコンプレックスを持つ若者の割合が、世界１位になったこともある日本。そんな日本は今や、男女にかかわらず、見た目を気にする若者が急増している。SNSでも「スペ120」「ルッキズム風刺画」などルッキズムを助長する言葉が飛び交い、その傾向はますます加速。しかし、「美しくなきゃ価値がない、みたいな考え方につながってしまうところが問題」と指摘されるように、ルッキズムにとらわれすぎると、理想と現実のギャップに苦しみ、心身ともに不調を来すこともある。
齊藤もかつてはルッキズムにとらわれていたという。「声が低めなので、学生時代は『しゃべらなければかわいいのに』っていうのは言われたこともある。今は『そのギャップが逆に個性になって良い』という意見をポジティブにとらえて過ごしているが、最初はコンプレックスがありました」と打ち明ける。また、大久保も「光浦さんとコンビで『ブスとブスのコンビだ』って言われて出てきて。でもそこからブスが個性みたいに扱われて。これはもう、今世でもらった着ぐるみだから、この中でどう戦っていこう、みたいなところにやっとなったので、今はコンプレックスはないです」と語る。
ホランは「男性女性問わず、『番組にいるだけで画面が華やぐので』と言われると、結局、『ガワだけを求められているのかな…。能力で勝負したいのに、中身で呼ばれているんじゃないんだ』って、ガッカリすることもあると思う」と明かす。これに溝端も同調し、「若い頃に言われました。『溝端が本当に芝居で評価されるには相当いい芝居をしないと、ガワで仕事もらってる人になる』って」とプレッシャーをかけられた過去を告白。さらに元モーニング娘｡･市井も「年齢とともに『ほうれい線が出てきたね』とか『お母さん体形になったね』みたいにネットとかですごく言われた。元アイドルのイメージがこの28年間ずっと根付いている。そういうのはちょっとツラい」と本音を吐露する。
上田は「日本人は比べるのが好きなんだろうね。三大○○とか、四天王的な、あれも誰かと比べて選んでる」と持論を展開し、トークはますますヒートアップする。
エッセイスト･犬山も、10代の頃は自分の容姿にコンプレックスがあったという。「思春期の頃は自分の顔が嫌すぎて、メイクでどうにかしようと思って。当時はヤマンバギャルがはやっていた時期だったので、めちゃくちゃ目の上を黒く塗っていた」と10代を振り返る。他人からの評価が気になり、若者がルッキズムにとらわれる要因として、学校内におけるスクールカーストや、家庭内で注意すべき親子の会話、さらにSNSの影響も。子どもの頃から知らず知らずのうちにルッキズムが刷り込まれていたり、コンプレックスが刺激されていることに、ホランやバービーも警鐘を鳴らす。
また、ルッキズムにとらわれすぎて摂食障害に陥る若者も増加。LiLiCoも「急激なダイエットは本当にやめてほしい。絶対に人生壊れます」と、かつて自らも苦しんだ過度なダイエットの代償を激白する。
さらに、美容整形の低年齢化が進む昨今、男女高校生の半数以上が美容整形に興味を持っているというデータも。どうすれば「ルッキズムの呪い」と真剣に向き合う社会になれるのか。芸能人たちが大激論する。