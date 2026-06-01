セント・フォース所属のフリーアナウンサー今川菜緒（29）が31日、インスタグラムを更新。見取り図リリー（41）が27日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0時）で結婚を発表した以来、初の投稿を行った。

「たくさんの温かいお言葉を 本当に本当にありがとうございます」と前置きした上で「改めて周りに恵まれすぎているなと 感謝の気持ちが溢れるばかりです」と感謝。「仕事を益々頑張りたいと思っていますので 引き続きよろしくお願いいたします」とつづり、花の写真を公開した。

リリーは番組内で「結婚しました」と発表。「この前ね、紆余（うよ）曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と明かした。婚姻届の承認は盛山が書いたという。お相手は「フライデー襲撃の」と告白。昨年8月に一部週刊誌で、今川との交際が報じられていた。番組内で今川の名前を出すことはなかったが、リリーの所属元の吉本興業は2人の結婚を認めた。

リリーは結婚した理由について「男の責任ですね。週刊誌出て結構迷惑かけたんで」と語った。

お相手の今川は愛知県名古屋市出身。同志社大時代にミスコン準グランプリにも輝いた美貌の持ち主で、19年に岡山放送に入社。岡山県出身のリリーとは同局番組での共演をきっかけに親交を深め、交際に至っていた。

リリーはクールな見た目とおとこ気あふれる性格で、芸人界屈指のモテ男としても知られる。交際発覚後に出演した番組などでは結婚についてはぐらかすこともあった。見取り図は「M−1グランプリ」で18年から3年連続決勝進出を果たすなどし、人気コンビに。