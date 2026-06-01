「ササキのあんな笑顔は見られなかった」――4月防御率7.23と苦しんだ佐々木朗希は何が変わったのか？ 悩める怪物がついに取り戻した「真の速球」
フィリーズ打線を相手に支配的な投球を披露した佐々木(C)Getty Images
怪腕が唸った。現地時間5月30日、ドジャースの佐々木朗希は、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板し、6回途中（84球）を投げ、被安打3、1失点、7奪三振の快投。強力打線を相手に支配的なパフォーマンスを披露した。
【動画】佐々木朗希、フィリーズ打線を直球と変化球で三振を奪うシーン
「見てください。あの100万ドルの笑顔を！ メジャーに来てからの1年半、ササキのあんな笑顔はなかなか見られませんでした」
試合を中継した米スポーツ専門局『Sports Net LA』の実況は、降板後にダグアウトで自軍ナインと称え合う背番号11を、そう語った。何かから解放されたような佐々木の嬉々とした表情は、それほど印象深かった。
初回、先頭打者のカイル・シュワバーをスプリットで空振り三振に仕留めた佐々木は、一気に勢いに乗った。最速100.4マイル（約161.5キロ）を叩き出した24歳は、空振り率35％（18回）のハイアベレージを記録。2回にアレク・ボームにソロホームランを打たれたが、シュワバーのほかに、トレイ・ターナーやブライス・ハーパー、J.T・リアルミュートら強打者が居並ぶフィリーズ打線を圧倒した。
84球全体の平均球速は93.3マイル（約150.1キロ）と決して速くはなかった。それでもキャリアを通して“投球の生命線”となってきた4シームのそれは98.5マイル（約158.5キロ）と倍増。力勝負ができるようになり、スプリットとスライダーの2球種も活きた。
防御率7.23、WHIP1.88と精彩を欠いた4月には、「メジャーでは通用しない」とマイナーでの再調整を論じる識者やメディアも少なくなかった。それでも「メジャー定着」を最優先とした球団方針の下で、己を見つめ続けた佐々木は、“トッププロスペクト”としての真価を発揮した。
チームは痛恨の逆転負けを喫したが、首脳陣の顔は明るかった。試合後に『Sports Net LA』などのインタビューに応えたデーブ・ロバーツ監督は「今夜は、我々が『こうして欲しかったんだ』と願っていた通りの圧倒的な内容で、球速も出ていた」と絶賛した。
時に「物足りない」と佐々木を叱咤してきた。だからこそ、ロバーツ監督の目には「球速に加えて、コマンド（制球力）や変化球の精度が完璧に噛み合っていた」という佐々木の成長が心底嬉しく思えるのかもしれない。
54歳の指揮官は、こうも続けている。
「非の打ち所がないほど素晴らしかった。今日のマウンドを見て、彼がウェイトルームでのトレーニングでいかに一生懸命取り組んできたかがはっきりと見て取れた。地道な努力の成果に、マウンド上での自信や確信といったメンタル面が完璧に重なり合っていた。最高の制球力を伴った“真”の速球があれば、ロウキはメジャーの打者でもそう簡単には打てない」
いまだイニング消化などの課題を残している。だが、投げるたびに苦闘し続ける不安はもうない。
指揮官が「一過性のものではなく、今後も十分に継続可能だ」と指摘する自信を胸に、佐々木は飛躍していくだけだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]