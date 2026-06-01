◆春季北海道高校野球大会 ▽決勝 旭川志峯８―５クラーク（３１日・札幌モエレ沼公園）

５７年ぶりの北北海道勢による決勝が行われ、旭川志峯が８―５でクラークに勝利し、初優勝を飾った。大逆転負けで地区敗退に終わった昨秋の悔しさをバネに成長し、決勝は無失策で頂点に立った。同勢２校目の道大会春夏連覇、そして２年連続の甲子園出場へ、夏の北北海道大会は６月２４日に開幕する。

最後まで白い歯を見せることなく、旭川志峯ナインがスタンドに一礼した。夏の甲子園１１度出場の名門が初めて手にした「春」のタイトル。それでも、億貞（おくさだ）壮汰主将（３年）は「春は立ち位置を知る大会。浮かれずに一から全部員でやっていかないといけない」。集合写真撮影時も表情を崩すことなく、開幕まで１か月を切った夏に視線を向けた。

先発に抜擢された伊林柊歩（とあ）投手（３年）は序盤から制球に苦しみ、３回に先制点を献上。それでも、４回以降は立ち直り、７回１失点と好投した。今大会初登板の左腕を打線が援護し、４回に３番・中村寧央（ねお）一塁手（３年）の公式戦初本塁打などで６得点の猛攻。バントヒットなどの小技も絡めながら４試合連続２ケタ安打を放ち、優位に試合を進めた。

昨夏の甲子園レギュラーメンバーが４人残り、迎えた昨秋。旭川地区代表決定戦の旭川実戦で一時８点リード、コールド勝ちまであと３アウトの状況からまさかの大逆転負けを喫した。

計４失策と伝統の守備が乱れての敗戦。試合後のミーティングで億貞は危機感をチームメートに伝えた。「このままでは甲子園に行けない」。グラウンドの雪が溶けてからの守備練習では「守備の意識を高く持って常日頃からやってきた」と主将。甲子園メンバーを中心に守り勝つ野球の土台を築き、終盤に追い上げられたこの日の決勝も無失策でリードを守り抜いた。

北北海道勢の優勝は史上７校目で、そのうち同一年の夏の甲子園出場を果たしたのは１９８７年の帯広北のみ。２年連続で聖地への切符をつかむまでには険しい道が待ち受ける。山本博幸監督（４６）は「勝ったら隙しか生まれない。もう負けられない試合が続くので、ミスがない野球を出来るように１か月準備していきたい」。夏の開幕まで２４日。勝って兜の緒を締め、次に待ち受ける鬼門を突破してみせる。（島山 知房）