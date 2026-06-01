開催：2026.6.1

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 9 - 3 [ツインズ]

MLBの試合が1日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとツインズが対戦した。

パイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフト、対するツインズの先発投手はゼビー・マシューズで試合は開始した。

2回裏、4番 ライアン・オハーン 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 1-0 MIN、8番 ジャレド・トリオロ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 2-0 MIN

3回裏、5番 ニコラス・ゴンザレス 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでパイレーツ得点 PIT 4-0 MIN

5回裏、2番 ブランドン・ロー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 5-0 MIN、6番 オニール・クルーズ カウント3-0から押し出しの四球でパイレーツ得点 PIT 6-0 MIN、7番 ジェーク・マングム 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでパイレーツ得点 PIT 7-0 MIN、9番 ヘンリー・デービス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 9-0 MIN

6回表、2番 ブルックス・リー 6球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでツインズ得点 PIT 9-2 MIN

9回表、2番 ブルックス・リー 初球を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 PIT 9-3 MIN

試合は9対3でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのブラクストン・アシュクラフトで、ここまで5勝2敗0S。負け投手はツインズのゼビー・マシューズで、ここまで1勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-01 05:12:12 更新