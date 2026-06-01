開催：2026.6.1

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 5 - 2 [エンゼルス]

MLBの試合が1日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとエンゼルスが対戦した。

レイズの先発投手はシェーン・マクラナハン、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。

1回裏、2番 ジョナサン・アランダ 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB 1-0 LAA

2回表、ピッチャー シェーン・マクラナハンがワイルドピッチでエンゼルス得点 TB 1-1 LAA

3回裏、6番 ビクター メサＪｒ． 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 2-1 LAA、7番 セドリク・ムリンス カウント3-1から押し出しの四球でレイズ得点 TB 3-1 LAA

7回表、8番 ローガン・オハピー 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 TB 3-2 LAA

7回裏、8番 ベン・ウィリアムソン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 4-2 LAA、1番 ヤンディ・ディアス カウント3-2から押し出しの四球でレイズ得点 TB 5-2 LAA

試合は5対2でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのシェーン・マクラナハンで、ここまで6勝2敗0S。負け投手はエンゼルスのジャック・コハノビツで、ここまで2勝4敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗16Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-01 05:20:28 更新