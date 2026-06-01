開催：2026.6.1

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 4 - 2 [パドレス]

MLBの試合が1日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとパドレスが対戦した。

ナショナルズの先発投手はザック・リテル、対するパドレスの先発投手はグリフィン・キャニングで試合は開始した。

4回裏、2番 ルイス・ガルシア 4球目を打ってセンターへのホームランでナショナルズ得点 WSH 1-0 SD

5回裏、1番 ジェームズ・ウッド 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでナショナルズ得点 WSH 3-0 SD

7回表、6番 タイ・フランス 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 WSH 3-1 SD、7番 ニック・カステラノス 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでパドレス得点 WSH 3-2 SD

7回裏、2番 アンドレス・チャパロ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 4-2 SD

試合は4対2でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのザック・リテルで、ここまで5勝4敗0S。負け投手はパドレスのグリフィン・キャニングで、ここまで0勝4敗0S。ナショナルズのビーターにセーブがつき、1勝0敗4Sとなっている。

なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で1.0回を投げ、0安打、0失点、1奪三振、防御率は0.60となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-01 05:20:31 更新