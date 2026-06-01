◇交流戦 ヤクルト2―1楽天（2026年5月31日 楽天モバイル）

快音が止まらない。ヒットの嵐だ。ヤクルトのモンテルが、1―1の5回無死一、三塁から勝ち越しの左前適時打。2試合連続の決勝打で2度目の同一カード3連勝に導いた。

「嵐さんは本当にみんなのアイドル。僕もスワローズのアイドルになれるように」とちゃめっ気たっぷりに笑う。誰もが知る「嵐」が、この日のライブをもって活動終了。球場でも試合前やイニング間に「嵐」の曲が流れていた。売り出し中の26歳は、5月22日に支配下登録されたばかり。昇格後は15打数8安打、打率・533と絶好調で、移籍後初スタメンの29日から3試合連続で起用され、計10打数6安打と誰もが知る存在になるべく、走り出している。

“Monster”が覚醒の兆しだ。50メートル走5秒7、垂直跳びは91・8センチを誇る。これまでは、高い身体能力を生かそうとするあまり、打撃が小さくなっていた。池山監督の助言もあり「強く振る」をテーマに取り組む今季。試合の中でのスイングスピードの平均値が格段に上がった。「102、3キロぐらいだったのが、今は110から120キロくらい出せている」と手応え。自信を付けているからこそ「持ち味のアグレッシブさを見せられている」とうなずいた。

“Happiness”な結果をもたらしている。チームは8日ぶりに単独首位に浮上。指揮官は「本当にいい働きをしている」と評価した。「一打席一打席がこれからの野球人生を変えていく。絶対に結果を出すという気持ち」とモンテル。レギュラーという明日を迎えに行く。（小野寺 大）