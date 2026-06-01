◇交流戦 DeNA6―0西武（2026年5月31日 ベルーナD）

ソフトバンクからトレードで移籍したDeNA・尾形崇斗投手（27）が31日、西武戦でプロ初先発し、5回2安打無失点で今季初勝利を挙げた。自己最速タイとなる159キロの直球を軸に7奪三振。9年目右腕がチームの連敗を2で止める75球の力投を見せた。

自慢の剛速球がうなりを上げた。初回の先頭・カナリオへの初球は157キロの直球でバットが空を切る。156キロでファウルで追い込み、158キロで空振り三振。新天地でのデビュー戦は、鮮烈な3球三振で幕を開けた。

2回には古賀悠への3球目で自己最速に並ぶ159キロを計測するなど「ストライクゾーンにアタックする」というミッションを黙々と遂行した。カーブ、スライダーなど変化球の割合も増やしながら西武打線を圧倒した。移籍したからこそ9年目で「ずっと狙っていた」プロ初先発の機会を与えられ、新たな可能性を示してみせた。

宮城県出身。小5で東日本大震災を経験した。幼少期から楽天ファン。2軍施設が自宅から近く、ランニング中に現役選手とすれ違うたびに憧れは強くなった。投手では田中将、美馬、則本、野手では聖沢、藤田に憧れ、ファンだったラズナーのユニホームを着て球場に通った。13年11月3日の日本シリーズ第7戦。巨人に勝利して日本一となった瞬間をスタンドで見届けた。

「凄く感動しました。今でも当時の試合の映像を見返します。宮城県全体がイーグルスの話題で持ちきりだったし、いつか自分がプロ野球選手になって誰かの原動力になりたいと強く思いました」

育成選手でプロ入りし、トレード移籍も経験した。紆余（うよ）曲折を経てつかんだ特別な1勝。「道のりは長く感じたけど、自分の中で感慨深いものはある。このチームに来て良かった。リーグを代表する投手になっていきたい」。“ハマのエース”を目指すサクセスストーリーの第2章が始まった。（重光 晋太郎）

≪DeNAにトレード加入投手の初登板初勝利は13年ぶり≫尾形（D）が移籍後初登板で初勝利。トレードでDeNAに加入した投手の初登板初勝利は13年4月6日ヤクルト戦の土屋健二以来13年ぶり。先発に限れば07年4月3日広島戦の寺原隼人以来19年ぶりとなった。

◇尾形 崇斗（おがた・しゅうと）1999年（平11）5月15日生まれ、宮城県出身の27歳。学法石川では甲子園出場はなく、17年育成ドラフト1位でソフトバンク入団。20年3月に支配下登録された。1メートル82、90キロ。右投げ左打ち。