◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に先発し、初回に珍事が起きた。初回は先頭のメジャートップ２２発のシュワバーをカウント２―２から内角低めに投げ込むと、一時はボールと判定されたが、ＡＢＳチャレンジの末にストライクに覆った。続くターナーを遊ゴロに打ち取ると、続くハーパーもフルカウントから、“ロボ審判”で外角低めのカッターが再びストライク判定に覆り、上位を２奪三振を含む３者凡退で抑え、上々の立ち上がりを見せた。

前回２４日（同２５日）の敵地・ブルワーズ戦では先発し、７回９２球を投げて７安打を浴びて３奪三振のみだったが、１３個のゴロアウトを奪って１失点で抑え４勝目。防御率は３・０９となっていた。試合後には、「積極的に振ってきていたので、とにかく丁寧に、しっかりいいところに狙って、投げていきました。失投がないように集中して投げられたのでよかったと思います」と振り返っていた。