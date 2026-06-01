「国際親善試合、日本代表１−０アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）

Ｗ杯前の国内最終戦を白星で締め、堂々の優勝宣言だ。日本代表ＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝が試合後の場内インタビューで「チームとしても個人としても、前回大会以上のできでしっかり戦って優勝して、みんなの前にトロフィーを持ってきたいと思います」と明言。詰めかけた６万人を超えるファンは大興奮し、どよめきと歓声が同時に国立を包み込んだ。

先発出場し、右サイドからクロスを上げるなど好機を何度も演出した。高い位置から相手にプレッシャーをかけ、攻撃時には左サイドにまで移動して起点を作るなど躍動。先制時はすでに交代していたが、「引かれた相手に勝ち切りたい時のフォーメーションはみんなで共有できていた。途中から入った選手が最後にいい仕事をしてくれた」と仲間をたたえた。

前回に続き２大会連続のＷ杯の舞台。負傷で選外となった南野拓実（モナコ）の背番号「８」を背負ってピッチに立つ。「最後、日本サッカー界のファン、サポーターのみなさまの前で勝ち切れて終われたのはよかったと思う」。万全の状態で２週間後の大舞台に挑む。