交代を告げられ両イレブンによる花道の中を通りピッチを後にする吉田（撮影・棚橋慶太）

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　「国際親善試合、日本代表１−０アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）

　国内合宿限定で復帰した日本代表ＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝が先発し、前半１４分までプレーした。国際Ａマッチ１２７試合目、キャプテンマークを巻いて積極的なタックルや空中戦の強さを発揮し、チームを鼓舞した。「一区切り」となる代表活動。両チームの選手がつくった花道を通ってピッチを後にした。

　功労者の“日本代表ラストマッチ”で異例の光景が広がった。スタートから１４分、交代を告げるホイッスルが鳴ると、吉田は万雷の拍手に合わせて自らも手をたたき、サポーターに感謝を示した。さらに、センターライン付近では日本代表の仲間だけでなく、アイスランド代表も整列。両チームが最敬礼する中で見送られ、最後は森保監督と抱擁を交わした。

　「本当に楽しかった。自分には十分すぎるほど豪華な花道を作っていただいて、恐縮です」。約３年半ぶりとなる国際Ａマッチ通算１２７試合目を終え、万感を込めた。

　２０１０年１月のアジア杯で代表デビューを飾って以降、強靱（きょうじん）なフィジカルとリーダーシップで日本の守備を支え続けた。「１試合１試合に思い入れがある。うまい選手たちと国を背負って戦ってきた思い出が一番大きい。競争もあるし、プレッシャーもあるし、批判もある中、なぜ（代表チームが）素晴らしいかはプレーしないと分からない。離れたらより一層感じる。だからこそ、サッカー少年少女にはこの舞台を目指してほしいし、日本がＷ杯優勝を目指して到達してほしい」

　長く背負ってきた代名詞の背番号は、ＤＦ冨安がＷ杯から背負う。「冨安が２２番をこれから１０年くらいつけてくれるんじゃないか」。後継者を頼もしく見つめながら、３７歳の名手はサムライブルーのユニホームを脱いだ。