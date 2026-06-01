◇ナ・リーグ ドジャース ― フィリーズ（2026年5月31日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が31日（日本時間6月1日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で出場。初回の第1打席で4試合連続安打をマークした。

1ボールからの2球目、フィリーズ先発右腕ペインターが内角に投じた98.5マイル（約158.5キロ）の直球を引っ張ると、打球速度96マイル（約154.5キロ）の痛烈なライナーが二塁手頭上を越え、右翼手の前で弾んだ。

5月は当初、成績が伸び悩んだが、12日（同13日）のジャイアンツ戦から9試合連続安打など徐々に復調。本塁打も過去3試合で2本放っており、毎年好成績を残している6月へ“準備”は整いつつある。

大谷は投打同時出場した27日（同28日）のロッキーズ戦で菅野智之から今季4本目、通算28本目となる先頭打者本塁打。投げても6回無安打1失点で5勝目を挙げた。翌29日（同30日）のフィリーズ戦では6年連続2桁となる2戦連発の10号など3安打。30日（同31日）の同戦は3試合連続安打も一発は出ず、3三振を喫していた。