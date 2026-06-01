「高校野球春季近畿大会・決勝、報徳学園１１−１０智弁和歌山」（３１日、わかさスタジアム京都）

決勝が行われ、報徳学園（兵庫）が智弁和歌山に１１−１０で競り勝ち、１６年ぶり２度目の優勝を果たした。二回に４点を先制し、三回に２点、四回に１点を追加。九回には主将の山田瑛太外野手（３年）が満塁本塁打を放った。その裏に５点を失ったが際どく逃げ切った。兵庫県勢は４季連続で近畿大会を制した。

猛追を振り切った。優勝の立役者は主将の山田だ。２点リードの九回１死満塁。「自分が１点は絶対取ってやる」と打席へ。智弁和歌山の３番手・久葉の内角直球を振り抜いた。打球は左翼フェンスを越えるグランドスラム。「みんながつないでくれた。自分一人だけの結果ではない」。なんとこれが公式戦１号。九回に１点差まで追い上げられたが、この一本があったから勝ち切れた。

主将だが、これまでベンチスタートの試合が多かった。「今まで自分が引っ張ってチームを勝たせることがあまりなかったので、自分がなんとしても優勝を導きたいという気持ちで戦っていた」。この日は「８番・左翼」でスタメン出場。決勝という大舞台で、主将の意地をバットに乗せた。

チームにとって夏につながる優勝になった。昨年は秋季兵庫大会準々決勝で東洋大姫路に敗戦。大角健二監督（４６）は「秋からこの春先の練習試合にかけて非常に苦しんだが、やればできるということを感じてくれたのでは」と話した。この優勝を弾みに、今度は２年ぶりの甲子園出場をつかみにいく。