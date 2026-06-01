「国際親善試合、日本代表１−０アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）

Ｗ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）へ向けた壮行試合が３１日、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われ、森保一監督（５７）率いる日本は１−０でアイスランドに勝利。後半４２分、途中出場のＦＷ小川航基（ＮＥＣナイメヘン）がゴールを決めた。負傷で代表活動から離れていた遠藤航（リバプール）、冨安健洋、板倉滉（ともにアヤックス）や国内合宿限定で復帰した吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）らが先発。試合後には壮行セレモニーも行われ、優勝を目指す本番への準備が整った。

壮行セレモニーで場内から「森保〜！」「ブラボー」の歓声が飛ぶ。堅守の相手に手を焼きながらも、終盤の劇的ゴールでＷ杯前の最終戦を白星締め。国際Ａマッチ６連勝＆５試合連続無失点だ。最高の雰囲気の中、森保監督は満員のサポーターの前で宣言した。

「優勝を目指すわれわれは大和魂を持って世界に挑みたいと思います。日本一丸で共闘よろしくお願いします！」

満員のサポーターに勝利を見せずに、北中米に旅立つわけにはいかない。森保監督は０−０の後半途中から勝負手に出た。３−４−２−１から３−１−４−２の攻撃的フォーメーションに変更。一気に圧力をかけると同４２分、２トップに入った途中出場の小川が頭で堅守を破った。

負傷で長らく代表でのプレーから遠ざかっていた遠藤、冨安、板倉がそろって先発。目標に掲げるＷ杯優勝までには８試合をこなす必要があるだけに全員の力が欠かせない。鍵を握る３人は前半から負傷の影響を感じさせないプレーで試合を落ち着かせた。遠藤は足に違和感があり、大事をとって前半４５分で交代したというが「今できるプレーとしては、しっかりとしたパフォーマンスだった。まだ上げていけるところもある」と指揮官は一定の評価をあげた。

カタールＷ杯以降の第２次政権で招集した人数は離脱による不参加を除いて８６人。「２チーム分の戦力」を合言葉に、多くの選手を試してきた。この日も先発全員を交代させて２２人起用。伊東の左シャドー、瀬古のボランチなど試行を重ねた。「間違いなく今後につながるいいテストができた」。主力にけが人が続出した中でも、勝ち続けた要因が詰まっている。

選手入場時、バックスタンドでは白と青色のコレオで彩られた「ＦＯＲ ＯＵＲ ＧＲＥＡＴＥＳＴ ＳＴＡＧＥ」の文字。サポーターのエールに結果で応えた。「みんなで最高の景色を見ましょう！」と遠藤。間違いなく“Ｗ杯モード”の機運は醸成した。国民の大きな夢を背負い、いよいよ決戦の地へ向かう。