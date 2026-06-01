俳優の佐藤隆太（46）が31日、自身のインスタグラムを更新し、俳優の岡田准一（45）との2ショットを披露した。

佐藤はこの日、俳優の妻夫木聡と東京ドームで行われた「嵐」のツアー最終公演に訪れた模様で、ツアーグッズのTシャツを着用し、ペンライトを手に笑顔のショットも公開。

佐藤と妻夫木は嵐の櫻井翔の親友として知られ、「ラストのラストまで最高にキュートで、真っ直ぐで、愛おしくて、カッコ良くて、愛に満ち溢れた５人でした。僕も含めて、今日というこの日までに、どれだけの皆んなの日々を彩ってくれたか。どれだけの皆んなの背中を押して、勇気づけてくれたのか。本当に、お疲れ様でした。そして…本当にありがとう」とつづった。

また、岡田との2ショットも投稿。「お懐なエモい再会もありマスター！」とし、「撮ってくれたのは聡ちゃん」と付け加えた。

岡田、佐藤、妻夫木、そして櫻井の4人は2002年放送のTBS系ドラマ「木更津キャッツアイ」で共演した仲間でもある。岡田はぶっさんこと田渕公平役、櫻井はバンビこと中込フトシ役、佐藤はマスターこと岡林シンゴ役、妻夫木はリトル山田役で出演していた。

フォロワーからは「1番好きなドラマです！」「エモい！！」「えー 最高！人生で1番好きなドラマ木更津キャッツアイ」「エモすぎるうううぅぅうぅ」「最高すぎます」などの声が寄せられていた。