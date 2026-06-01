◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース最終日（2026年5月31日 福島県 グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）

2打差の2位から出た河本結（27＝RICOH）が1イーグル、5バーディー、3ボギーの68で回り、通算10アンダーで並んだ吉沢柚月（22＝三菱電機）とのプレーオフを2ホール目で制した。5月の国内メジャー、ワールド・サロンパス・カップ以来の今季2勝目、ツアー通算6勝目。次戦の海外メジャー全米女子オープン（4日開幕、カリフォルニア州リビエラCC）に弾みをつけた。

18番パー5でのプレーオフ2ホール目。2オンに成功した河本は急傾斜を上る難しい20メートルのイーグルパットを1メートル弱に寄せて引導を渡した。

「吉沢柚月ちゃんとバチバチな感じで戦えて、女子ゴルフっていいなと思った。めちゃめちゃ面白いやん」

終盤まで3、4人が首位に並ぶ大混戦も楽しんだ。2位で迎えた17番パー3で第1打を1メートルに。18番は巧みなロブを1メートルに寄せて連続バーディー。プレーオフも含め4連続バーディーで勝ち切った。

今季2勝目でメルセデスランク2位に浮上。目標に掲げる年間女王に前進した。次戦の全米女子オープンに向けて収穫もある。「グリーンのアンジュレーションが凄くて、下が洋芝なのでいい準備になった」。起伏の激しいグリーン、洋芝のフェアウエーでのプレーはリビエラCC攻略の予行演習になった。

「やるべきことをやって優勝できて自信になった。今持っている技術でどこまで行けるか試したい」。海外メジャーではまだトップ10入りがないが、勝負できるだけの力は蓄えた。