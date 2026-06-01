豊島心桜、桜の木の下で豊満バスト輝く「週プレ」表紙登場
【モデルプレス＝2026/06/01】女優の豊島心桜が、6月1日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）24＆25号の表紙に登場。美しいバストを披露している。
【写真】22歳元イマドキガール、艶やか美バストがSEXY
情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）のイマドキガールを卒業後、俳優業にも意欲的に取り組む豊島が表紙＆巻頭グラビアに登場。1st写真集「心桜ばかり」（集英社）も絶賛発売中だ。
誌面では、桜の木の下で花柄のビキニから美しいバストを披露。表紙では、ニットの水着姿で妖艶な表情を見せている。
そのほか今号には、芳賀礼、細谷さら、佐々木ほのか、赤間四季、佐野なぎさ、汐見まとい、平井こと、水湊まり花、柚乃りからが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】22歳元イマドキガール、艶やか美バストがSEXY
◆豊島心桜、美バスト披露
情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）のイマドキガールを卒業後、俳優業にも意欲的に取り組む豊島が表紙＆巻頭グラビアに登場。1st写真集「心桜ばかり」（集英社）も絶賛発売中だ。
誌面では、桜の木の下で花柄のビキニから美しいバストを披露。表紙では、ニットの水着姿で妖艶な表情を見せている。
◆芳賀礼・細谷さらなどが登場
そのほか今号には、芳賀礼、細谷さら、佐々木ほのか、赤間四季、佐野なぎさ、汐見まとい、平井こと、水湊まり花、柚乃りからが登場する。（modelpress編集部）
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