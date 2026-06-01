◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―０巨人（３１日・エスコンフィールド）

好機は相手よりも多かった。それでも本塁が遠かった。巨人・橋上秀樹監督代行（６０）は「序盤のチャンスで１点でも取れていれば竹丸をもう少し楽に投げさせられた。竹丸を見殺しにしてしまった。序盤は圧倒的にこちらの方がチャンスが多かったので」と反省点を挙げた。８回３失点でプロ初完投と力投の左腕を打線が援護できず、今季６度目の完封負けを喫した。

相手先発の北山には６回３安打５四死球ながら無失点に抑えられた。「昨年からすると万全ではなかった印象はあったんですけど、要所で仕留めきれなかった」。２回１死一、二塁から中山が三振、松本が遊ゴロ。３回１死一、二塁では吉川が遊ゴロ併殺で先制機を逃した。５回２死一、三塁、６回１死一、二塁、８回２死一、三塁も生かせず９残塁の拙攻だった。

５月は１２勝１３敗で負け越し。先制すれば１０勝０敗、先制されると２勝１３敗と顕著に傾向が出た。月間の１試合平均２・９６得点の打線が課題の一つ。今月は１、２番の並びが１６通りで、打率は計１割６分５厘と試行錯誤が続いた。「先に点を取れるように、オーダーも含めてやっていきたい」と打順の再検討を示唆した。

投手ではリリーフの「勝ちパターン」がいずれも連投中だった。ベンチ入りメンバーに名を連ねたが、大勢とマルティネスは先を見据えて３連投回避を決め、試合中に帰京。田中瑛はセーブ機会の９回限定で３連投予定とした。そんなブルペン事情を救う竹丸の完投。「最後の方も１５０キロ出てましたし、意地を感じた。だからこそ何とかしてあげたかった」と振り返った。

阿部前監督の辞任に伴い５月２６日のソフトバンク戦（東京Ｄ）から、オフェンスチーフコーチから監督代行に就任して３勝３敗。２日からのオリックス戦（東京Ｄ）に向け「先に点を取ってあげて少しでも投手を楽にしてあげるのは非常に必要」と先行逃げ切りを掲げた。（片岡 優帆）