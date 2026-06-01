◆米大リーグ アストロズ―ブルワーズ（３１日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

アストロズ・今井達也投手（２８）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・ブルワーズ戦で先発登板し、メジャー自己最多の１１０球を投げ、６回３安打２失点、５奪三振の好投を見せて最速９７・６マイル（約１５７・１キロ）もマークしたが、味方の援護に恵まれず３勝目の権利をつかめずに降板した。

昨季メジャーデビューしたばかりながら最速１０３・６マイル（約１６６・７キロ）を誇り、「怪物」の異名も持つ２４歳右腕のミジオロウスキーとの投げ合い。今季１２試合目の登板となった若き新星は、試合開始前の時点で５勝２敗、防御率１・８３、６４回を投げて１００奪三振と圧巻の成績を残していた。

初回は先頭の１８年ＭＶＰイエリチを二ゴロに打ち取るなど３者凡退。２回も１死から２者連続三振を奪うなど３者凡退で抑えた。３回は１死から８番のハミルトンに中前安打。この回も無安打に抑えれば２試合にまたいで９回無安打無失点の”ノーヒットノーラン”だったが、自身９イニングぶりに安打を浴びて、さらに二盗、三盗を許すなど１死一、三塁のピンチを迎えたが、イエリチを空振り三振、ミッチェルを二ゴロに抑えて切り抜けた。

投手戦が続き、両軍無得点の４回は、１死からボーンに右前安打を許すと、バウアーズに左翼へ９号２ランを被弾。自身１０イニングぶりの失点で先取点を与えた。５回は先頭のハミルトンに四球。二盗と犠打で１死三塁のピンチとなったが、イエリチから空振り三振を奪うなど後続を抑えて追加点は与えなかった。

６回もマウンドに上がった右腕。メジャー７試合目の登板で初めて投球数が１００を越えたが、３者凡退で抑えた。ミジオロウスキーは６回まで３安打無失点、最速１０３・１マイル（約１６５・９キロ）と圧巻の投球を見せ、白星はつかめなかった。

今井は前回登板の２５日（同２６日）敵地・レンジャーズ戦で、初回に３四球を与えながら２回以降修正し、６回無安打無失点、２奪三振、４四球と好投。７回以降もリリーフ陣が無安打無失点でつなぎ、３投手の継投によるノーヒットノーランに貢献し、２勝目（２敗）を挙げた。

試合後には「ちょっとあまり積極的にレンジャーズ打線がスイングしてこなかったので、なんとかどんどんストライクを先行できるようにリズム、タイミングをフォームで大事にしてからポンポン、どんどんストライクを取れたと思います」とうなずいていた。