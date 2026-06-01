▼5着マテンロウゲイル（横山和）ゲートのタイミングが合ったことでイメージしていた競馬ができた。最後は伸びかけて脚色が同じになったので2400メートルは少し長いのかも。でもこれから楽しみ。

▼6着アルトラムス（横山武）リズム重視でしまいに懸けましたが、良い脚を使ってくれた。結果は残念ですが、格好はつけられた。

▼8着ライヒスアドラー（佐々木）ゲートを克服してくれて、いいポジションで競馬できた。折り合い面も許容範囲。距離の面が出てしまった感じですが、この先いい馬に成長すると思う。

▼9着コンジェスタス（西村淳）勝負どころで置いていかれました。また秋に頑張ります。

▼10着アスクエジンバラ（岩田康）具合が良過ぎて、その分引っかかってしまった。悔しいけどすがすがしいところもある。着順よりも馬の体や気持ちは良くなっていた。また次に向かって頑張りたい。

▼11着アウダーシア（レーン）ベストパフォーマンスを見せられず残念。スタートが速くなくて後ろからに。前半のペースが流れずスムーズな展開にならなかった。

▼12着フォルテアンジェロ（荻野極）リズムが取れていい感じで運べた。仕掛けどころでもしっかり反応してくれたが、直線を上がって止まってしまった。能力は感じますし、この先必ず走ってくれる馬。いろいろ修正していきたい。

▼13着メイショウハチコウ（ディー）ペースを落とせて、直線は坂のあたりまで良い手応えだったけど残り300メートルでいっぱいになった。少し距離の限界があるのかも。

▼14着エムズビギン（ゴンサルベス）将来、古馬になってリラックスしてくれば良い馬になると思う。現状では2000メートルがベストですね。

▼15着ケントン（丹内）ダービーだとスピード負けするけど、良い経験になった。

▼16着グリーンエナジー（戸崎）返し馬の雰囲気は良かった。直線はロブチェンの後ろにいたが反応がなかった。

▼17着ショウナンガルフ（浜中）これを契機に頑張ってくれればと思います。

▼18着ジャスティンビスタ（坂井）勝ち馬の後ろでベストポジション取れたが3、4角で苦しくなって曲がるのが精いっぱいだった。