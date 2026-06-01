▼2着ウィクトルウェルス（ルメール）最後はしっかり伸びたし、成長している。勝ち馬はG2とG3の2着があって56キロ。重賞実績がないのに57キロは…。

▼3着ダノンシーマ（川田）自分の走れる分はしっかり走ってくれています。（勝ち馬は）実績に見合わない重量で、検討してほしいです。

▼4着ミラージュナイト（西村淳）勝ち馬をマークする位置で、いいレースはできた。仕方ない。

▼5着キングスコール（坂井）誰も行かなかったので行く形。自分のリズムで走れたし、強い相手によく頑張ってくれている。

▼6着アスクセクシーモア（北村友）まだ頼りなさがあり、一生懸命走ろうとしているけど体がついていかない感じだった。

7着キングズパレス（松岡）やりたい競馬はできたが、直線で追い出すと突っ張る感じになった。

▼8着マイネルケレリウス（丹内）展開が向かず。もう少し流れてほしかった。

▼9着アマキヒ（武豊）できれば逃げたいと思ったが、出脚が鈍かった。速い脚がなく、もう少し時計がかかった方が良さそう。

▼12着ヴェルミセル（ゴンサルベス）瞬発系の馬ではなく、手応えは良かったけど指示に反応がなかった。

▼14着ギャンブルルーム（幸）前走は外めを気持ち良く走れたので今回も外めで。伸び切れなかったのは左回りが関係しているかも。