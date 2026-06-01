競馬の祭典「第93回日本ダービー」が31日、東京競馬場で行われ、1番人気の皐月賞馬ロブチェンが壮絶な叩き合いを制し、3歳馬7944頭の頂点に立った。デビュー18年目の松山弘平（36）はダービー11度目の騎乗で初V。管理する杉山晴紀師（44）も初制覇となった。

【騎手】松山のJRA・G1制覇は今年3勝目で通算11勝目。JRA重賞も今年3勝目、通算58勝目。

【調教師】杉山晴師は管理馬延べ4頭の出走で初勝利。JRA・G1は皐月賞以来で今年2勝目、通算9勝目。JRA重賞も皐月賞以来で今年3勝目、通算29勝目。

【種牡馬】ワールドプレミア産駒は初出走、初勝利。新種牡馬産駒による春2冠制覇は94年ナリタブライアン（ブライアンズタイム産駒）以来32年ぶり3頭目（グレード制導入の84年以降）。

【馬主】フォレストレーシングは所有馬初出走で初勝利。JRA・G1は皐月賞以来で今年2勝目、通算3勝目。

【生産者】ノーザンファームのJRA・G1はヴィクトリアマイル（エンブロイダリー）以来で今年8勝目、通算235勝目（他にJ・G1を3勝）。JRA重賞は葵S（デアヴェローチェ）に続き今年35勝目、通算939勝目。

【関西馬】24年ダノンデサイルから3年連続の勝利。通算の対戦成績は関西馬47勝、関東馬46勝。

【馬番（17）】18年ワグネリアン以来、通算4勝目。

【1番人気】昨年のクロワデュノールに続く勝利で通算37勝目。

【京都デビュー】21年シャフリヤール以来、通算18勝目。

【5・31ダービー】5月31日に実施されたダービーは20年以来、8回目となり、そのうち6回で皐月賞馬が2冠を達成している。