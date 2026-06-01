将来のサッカー界を担うダイヤの原石にスポットを当てるスポニチ新潟版の企画「ブレーク候補生」。今回は新潟医療福祉大の1年生で、身長1メートル89ながらアクロバティックなシュートと柔らかなポストプレーが持ち味のFW島崎廉（19）だ。全国的には無名の存在ながら、目標はプロ入り。高校まで味わってきた数々の挫折を力に変え、ピッチ内外で自分と向き合いながら、“雑草魂”を持って突き進む。

身長1メートル89ながら無理な体勢からのシュートを得意とし、しなやかさも兼ね備える。元スウェーデン代表のイブラヒモビッチをほうふつさせる島崎は「特長ある選手がプロに行ける。武器をつくりたい」と見据え、得点力の高いFWを明確な目標に掲げる。

幼少時から体が大きく、小学生時代は横浜M、中学は横浜FCの下部組織に所属。中学3年時には身長が1メートル80ほどあった。ただ、その恵まれた体格を自在に使えてはいなかった。当時は控え組のBチーム。オーバー気味だった体重を減らすために、自宅と練習場の往復約35キロの距離を自転車で通い、誰よりも早くグラウンドに現れてボールを蹴った。中3夏に出場した日本クラブユース選手権でスタメンの座をつかみ、決勝トーナメント2回戦から3試合連続得点。優秀選手にも選ばれた。

しかし、全国で輝きを放ったのはその時だけ。横浜創英高では激戦区の神奈川県で全国大会出場はならず「今でも寝る前に頭の中に出てくる」ほどの悔しさが残っている。Jクラブの下部組織で昇格できなかったことも含め、自らのことを「雑草です」と表現。苦い経験を反骨心に変え、成長への原動力となっている。

「目に見える結果を出せば注目される」とFWらしく言う。意識するのは再現性の高さだ。ゴールへの嗅覚は鋭いものの「感覚でやっていた」という高校時代を反省し、ボールを持っていない時の動きを中心に試合映像を全て見返して研究。海外の選手のプレーも参考にしながら、クロスへの入り方、相手DFの視角から消える動きに磨きをかけている。入学前から本格的に始めた筋力トレーニングも継続。しらすや鶏のささみを入れた卵焼き入りの手作り弁当を昼食にするなど、体の資本となる食事も工夫している。

J1京都入りが内定しているMF立川遼翔（2年）ら身近な先輩の影響で、プロへの思いはより強くなった。「同じような挫折をしている人はたくさんいる。自分が活躍したら希望を与えられる」と島崎。覚悟を持って来た新潟で、夢を現実のものとしてみせる。（西巻 賢介）

○…島崎の身長は入学からここまでで約1センチ伸び、まだまだ成長中。足のサイズも29センチある。好きな食べ物は母の手作りハンバーグで、現在も実家から送ってもらっており「野菜が苦手で、食べたいものを食べていた。それで大きくなった」と笑う。初めての寮暮らしでは自炊、洗濯などをやり始め「自分でやると大変。親の偉大さを知りました」と感謝。恩返しのためにもプロを目指す。

◇島崎 廉（しまざき・れん）2007年（平19）5月10日生まれ、神奈川県出身の19歳。5歳からサッカーを始め、小山台SC―横浜Mプライマリー―横浜FCJrユース―横浜創英高。今季の北信越大学リーグはここまで全6試合に出場して2得点。好きな選手は元スウェーデン代表のFWイブラヒモビッチ。1メートル89、82キロ。利き足は右。