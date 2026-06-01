車と動物が衝突する事故が相次いでいる。

クマやシカの出没が増え、大きな事故につながるリスクも高まっている。

国や自治体は、ドライバーへの情報提供を強化し、事故防止に努めてほしい。

福島県磐梯町の磐越自動車道で５月、乗用車が路上に飛び出してきた体長１メートルのクマと衝突した。倒れたクマの上に、後続の大型トラックなど４台が次々と乗り上げた。幸い負傷者はいなかったが、惨事になりかねなかった。

４月には群馬県渋川市の国道でバイクが転倒し、運転手が後続の車にはねられて死亡する事故があった。バイクはシカとぶつかって転倒したとみられている。

動物との衝突事故は近年、高速道で年５万件、国管理の国道で年８万件近く起きている。道路が山間部まで延びたことを背景に、高い水準で推移している。

道路には様々な動物が飛び出してくる。高速道の場合、タヌキやキツネなどの中型動物が全体の５０％を占める。鳥などの小型動物が４０％で続き、シカやクマなどの大型動物は４％となっている。

しかし、クマは生息域を拡大させ、シカも頭数が増えている。大型の野生動物が生息する山間部での運転は特に注意すべきだ。

制限速度をしっかりと守り、動物が突然、目の前に現れても、横転を防ぐため、急ハンドルを切らないようにしたい。

視界が悪くなる夜間は特に注意が要る。ヘッドライトをハイビームにすれば、より遠くの路面を照らすことができる。前走車や対向車がない時は、進路に動物がいないことを確認するため、積極的に活用してもらいたい。

国土交通省は３月から、動物との衝突事故が起きた国道の地点を地図で示し、インターネット上で公開している。発生した時刻や動物の種類も示している。誰でも無料で閲覧できる。

こうしたデータをカーナビゲーションのシステムと連動させる取り組みも始まっている。事故の多発地点にさしかかると、ドライバーに音声で注意を呼びかける仕組みだ。こうした試みをさらに広げていくことが大切だ。

動物の出没が多い場所では、道路への侵入を防止するため、柵の設置も進める必要がある。都道府県道や市町村道についても、対策の強化が欠かせない。

衝突事故を減らすためには、国や自治体が、ハンターの育成などを進め、動物の個体数を適切に管理することも重要だ。