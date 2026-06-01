政府は、２０２３年に議員立法で成立した「性的少数者（ＬＧＢＴ）への理解増進法」に基づく初の基本計画を、６月にも閣議決定する方向で調整に入った。

相談窓口の充実や教職員向けの研修会開催などを具体策として盛り込み、若者への教育については「心身の発達に応じた対応」を促す方針だ。

同法は、性的少数者への「不当な差別はあってはならない」と規定し、性的指向や性自認の多様性が尊重されるよう国や自治体、学校・事業者に取り組みを求めている。そのための指針となる基本計画は、推進派と保守派の溝が深いこともあり、同法の制定後３年近く先延ばしになっていた。

基本計画の原案では、性的少数者が「生きづらさや戸惑い、様々な不安を抱えている」と強調した。「各種相談窓口の職員の理解不足」を課題に挙げ、当事者の悩みに寄り添えるよう「各相談機関への正確な知識の普及啓発」に力を入れる。スクールカウンセラーなど学校現場での相談体制も充実させる。

一方、性的指向や性自認は「成長過程で変動があり得る」とも指摘し、「若年層への普及啓発の際には、心身の発達に応じた対応が求められる」と明記した。保守派の間で、多感な子どもを混乱させるような教育は避けるべきだとの意見が多いことに配慮したとみられる。同法の趣旨が「性的マイノリティー（少数派）もマジョリティー（多数派）も安心して生き生きと人生を送ることができる共生社会の実現」であることも強調した。