◇サッカー日本代表壮行試合 日本1―0アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表が壮行試合でアイスランドに1―0で競り勝った。森保一監督（57）はケガで招集を断念したMF三笘薫（29）の左シャドーにMF伊東純也（33）らをテスト。DF冨安健洋（27）らケガ明けの選手も積極起用し、後半42分に途中出場のFW小川航基（28）が頭で決勝点。6連勝で本大会へ臨む。チームは2日に事前合宿地メキシコ・モンテレイに移動する。

勝負手が当たった。3分の飲水タイム直後の後半28分、森保監督はシステムを3―6―1から3―5―2に変更。2トップ、1ボランチにする攻撃的布陣を敷くと、後半42分の小川の決勝弾が生まれた。18年7月の就任から続く対欧州勢の不敗記録を通算8勝1分け0敗（PK戦負けは引き分け扱い）に伸ばし、1次リーグで欧州2カ国と同居するW杯に弾みをつける白星。指揮官は「タフな戦いの中で自分たちが崩れず最後に勝ちに持っていくことができた。いい予行演習になった」とうなずいた。

三笘、南野の故障離脱による左シャドーの穴をいかに埋めるかが最大のポイントだった。前半は右シャドー、右ウイングバック（WB）が本職の伊東をテスト。後半は左WBで先発した中村を1列上げるなど試行錯誤を続けたが、速いパスワークは影を潜め、縦パスを刺しても攻撃のスイッチが入らない。最適解は見いだせなかったが、指揮官は「完成度はまだまだだが、今後につながるいいテストができた」と前向きに捉えた。

11人の交代枠を使い切り、積極的に戦術の幅を広げる作業を行った。後半開始からボランチに入った瀬古は本職はセンターバックだが、攻守に質の高いプレーを披露。右WBに入った菅原は精力的にアップダウンを繰り返し、セットプレーキッカーとしても精度の高いボールを供給した。塩貝、後藤ら経験の浅い選手をピッチに送り出したことも総力戦となる本番に向けて大きな意味を持つ。

チームは2日に事前合宿地モンテレイに移動する。29日から宿泊した都内のホテルはベースキャンプ地ナッシュビルのホテルと同系列で、部屋の内装はほぼ同じ。米国入り後の生活のシミュレーションも済ませた。森保監督は「親善試合で勝ってもW杯の勝利は約束されない。W杯は別の戦いがある。まだまだ上げていかないといけない」と力を込めた。1次リーグ初戦まで残り2週間。アイスランド戦で得た収穫と課題を手に最後の仕上げに入る。