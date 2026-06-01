◇東京六大学野球最終週第2日 早大5―4慶大（2026年5月31日 神宮）

「令和の天覧試合」にふさわしい熱戦が繰り広げられた。早慶戦の2回戦が31日に行われ、早大が9回に2得点の逆転サヨナラ勝利で慶大を下した。天皇陛下、長女愛子さまが貴賓席で観戦され、東京六大学野球の「天覧試合」は94年の春季リーグ戦の早慶2回戦以来、32年ぶり3度目。今季最多2万9500人の大観衆が神宮での歴史的一戦に沸いた。

劇的すぎる幕切れが待っていた。勝てば優勝の慶大は4―3の9回、前日に7回1失点のエース渡辺和をマウンドに送り、決めにかかった。そこから早大が猛反撃を見せた。犠飛で同点に追いつき、なおも2死一、三塁。5番・徳丸の打球が中前に運ばれたその瞬間、スタンド総立ちの大歓声が湧き起こる。3安打2打点の2年生は「もう最高でした。特別な試合でのサヨナラ打は人生でも特別なこと」と目を輝かせた。

4回表が終わった午後2時5分。両校ナインがマウンド付近に整列し、今季最多2万9500人の観衆も同じく、貴賓席のあるバックネット裏を向いた。神宮が水を打ったように静まると、天皇陛下と長女愛子さまが貴賓席に入室。どよめきと拍手に包まれた。

1925年から101年続く東京六大学野球で、天覧試合が行われたのは過去2回で全て早慶戦。前回の94年春は慶大が5―2で勝利し、高木大成（元西武）、通算23本塁打のリーグ記録を後に作る高橋由伸（元巨人監督）が出場した。織田淳哉（元巨人）が先発し、三沢興一（元巨人）につないだ早大を率いていたのは、小宮山悟監督の恩師である石井連蔵監督。逆転サヨナラ勝利で恩師のリベンジを果たした。

小宮山監督は「“戦後”がキーワードになる」と語っていた。1943年10月16日、出陣学徒壮行式典の5日前に行われた“最後の早慶戦”。当時は野球が「敵性スポーツ」とされる中、両校の強い意志と努力で開催にこぎ着けた。早大でプレーした学生時代には“最後の早慶戦”の場にいたOBから話を聞く機会もあり、今回は「歴史を含めてとんでもないこと。天覧試合にいたことが一族の自慢になる」と学生らに伝えたという。土壇場で意地を示した選手たちに「必死に陛下の前でハツラツとやってくれました」と称えた。

1勝1敗で1日の3回戦へ。慶大が勝てば慶大の優勝が、早大が勝てば明大の優勝が決まる。小宮山監督は「早慶戦は勝たないと一生後悔するイベント。明日また意地を見せてくれると思います」と期待した。（片山 和香）