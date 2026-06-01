◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本１ー０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

北中米Ｗ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本はホームでの壮行試合で、後半４２分にＦＷ小川航基（２８）＝ＮＥＣ＝が得点して同７５位アイスランドを１―０で下した。代表通算１５戦１１得点という驚異の得点力を誇るストライカーが、大会前最後の実戦で存在感を放った。世界一を目指す森保一監督（５７）は負傷明けのＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝らを先発起用し、状態を最終チェック。８大会連続出場の日本は２日に事前合宿地メキシコ・モンテレイへ出発し、１４日（日本時間１５日）の初戦オランダ戦へさらに精度を高め、世界で嵐を巻き起こす。

ここしかないスペースにＦＷ小川が飛び込んだ。０―０の後半４２分。右サイドのＤＦ菅原のクロスをエリア内で倒れ込みながら頭で合わせる。左ポストに当たったボールがゴールの内側へ入ると、雄たけびを上げた。後半開始からピッチに立って主役となり「あれは自分のストロングポイント。証明できて良かった」。２５年１０月パラグアイ戦以来の代表通算１１点目は、Ｗ杯に挑む森保ジャパンに弾みをつける、殊勲の決勝点となった。

本大会を想定しても、価値あるゴールとなった。０―０の膠着（こうちゃく）状態を打破するべく、後半２８分から２トップにシステムを変更。攻撃的にシフトした中で、ストライカーの仕事はただ一つ。「点を取ることに関しては僕が１番だと思っているし、そこで負けるつもりもない。そこが一番、僕の強さ」。前半から菅原とはベンチでクロスからの得点のイメージを共有しており、最高の結果に。６万２２１２人で埋まった国立の重苦しいムードを一変させた。

森保ジャパンのエースにはオランダリーグで得点王に輝いたＦＷ上田が君臨するが、流れを変えるスーパーサブの役割や、ターンオーバーした時には、１５戦１１発の驚異の得点力を誇る小川の存在は大きい。「絶対に得点を取らなきゃいけない試合がたくさんあると思うので、その中で僕という存在はチームにとって大事だと思っているし、楽しみ」と自信をみせた。

１７年Ｕ―２０Ｗ杯では１次リーグ第２戦で左膝前十字じん帯断裂の大けがに見舞われ、２１年東京五輪も選外となるなど国際大会には悔しさが伴ってきただけに、初のＷ杯へ懸ける思いは強い。「Ｗ杯で得点を取ることが僕の夢。夢へのチャンスをつかんだところだと思うので、ここからが勝負」。どんな状況下にいても言霊のように「Ｗ杯でゴールを決める」と言い続けるストライカー。世界中が注目する大舞台で、その本領を発揮する。（後藤 亮太）

◆２２年カタール大会の日本代表スーパーサブ

▽ＦＷ浅野拓磨 大会２か月前に膝を負傷し以降、公式戦復帰がない中で代表メンバー入り。１次リーグ初戦のドイツ戦で後半１２分に途中出場すると同３８分に１―１の同点から決勝ゴールを決めた。

▽ＭＦ三笘薫 全４試合で途中出場し、１次リーグ第３戦のスペイン戦では、１―１の後半６分にクロスをゴールラインに割る寸前で折り返し、それをＭＦ田中碧が押し込んだ。２分間のＶＡＲチェック後ゴールが認められ、折り返しの「三笘の１ミリ」が話題に。

◆小川 航基（おがわ・こうき）１９９７年８月８日、横浜市生まれ。２８歳。桐光学園高から２０１６年に磐田へ加入。１９年夏に水戸へ期限付き移籍、２２年から横浜ＦＣ入りし、同年２６得点でＪ２得点王と同ＭＶＰを獲得。２３年７月にオランダ１部のＮＥＣに期限付き移籍し、２４年７月に完全移籍。１９年１２月の東アジアＥ―１選手権・香港戦、ハットトリックで日本代表デビュー。右利き。１８６センチ、７８キロ。