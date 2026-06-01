◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―０巨人（３１日・エスコンフィールド）

巨人は竹丸和幸投手（２４）が８回４安打３失点で今季５２試合目にしてチーム初、自身も初完投。しかし、打線が無得点に終わり、日本ハム３連戦３連勝を逃した。ドラフト１位左腕はこの日ラストボールの１１１球目にプロ入り後自己最速を更新する１５２キロをマークするなど、敗戦の中で成長を見せた。打線は好機を作るも、あと一本が出ず６安打９残塁で今季６度目の完封負け。チームは本拠地に戻り２日からオリックス、ロッテとの６連戦に臨む。

最後の１球がプライドの証しだった。竹丸はあふれる自信をボールに乗せた。０―３で迎えた８回２死。第２打席で先制の２点二塁打を浴びた郡司を、プロ入り後最速を更新する自己最速タイの１５２キロ、低めの直球で見逃し三振に仕留めた。「最後まで投げ切れたのは良かった」。８回自己最多タイ１１１球でプロ初、今季５２試合目にしてチーム初完投。援護はなかったが、成長した姿を見せつけた。

球数を抑え、粘り強く投げ抜いた。初対戦の日本ハム打線に対し、２回までは完全投球。だが、３回２死から連打と盗塁で二、三塁のピンチを招くと、郡司に真ん中低めのチェンジアップを捉えられた。決勝打となった左翼フェンス直撃の１球に「３ボールにしたくなかった。次の打者がレイエス選手だったので、郡司選手で終わりたかった。しっかり振れる高さになってしまった」と悔しさを押し殺した。７回には万波に中越えの特大ソロを被弾し、３失点。だが、失点した３回、７回以外は全て３者凡退と意地の投球。初回からエスコンのマウンドに対応し、４安打、１四球と耐えた。

ルーキーがブルペンを休ませた。前日までに田中瑛、大勢、マルティネスが２連投。これ以上リリーフ陣に負担はかけたくなかった。「少しでも長くという思いがありました」。出力を調整するとともにテンポ良く投げ、これまでの自己最長だった、５月６日のヤクルト戦（東京Ｄ）での６回２／３、１１１球から大幅に“効率化”。「だいぶ（ペース）配分に慣れてきた」と負けはしたが、先発としてチームに貢献した。

この日は両親が応援に駆けつけていた。普段から頻繁に連絡を交わすわけではないが、自分の投球で元気な姿を見せるのが最大の親孝行。ネット裏から投球を見届けた母・美貴恵さんは「ここからでしょうね。何とか一歩ずつ頑張ってもらいたい」とエールを送った。

杉内投手チーフコーチは、最後まで全力を出し続けた左腕を「負けたくないという気持ちが伝わった。見ていて気持ちが良い」とたたえた。敗戦の中で見せた進化を、次回登板の糧にする。（北村 優衣）