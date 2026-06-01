◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ４―２阪神（３１日・ＺＯＺＯマリン）

阪神・立石正広内野手（２２）が、初のクリーンアップで存在感を放った。５番に座り、６戦ぶりのマルチ安打をマーク。交流戦開幕から５戦２１打席で１安打と苦しんでいた。「強い打球はいってると思う。打球の角度だったり、修正できるところはしたい」と冷静に振り返った。

粘り強さで復調の兆しを見せた。４回２死、初球を振り抜いたボテボテの打球が中前に抜けた。直後に「２死だったので、自信を持っていった」と初球にスタートを切って二盗を決め、プロ初盗塁をマーク。２点を追う９回１死の打席では、激走で遊撃内野安打をもぎとった。「全力で走ったり、そういうところで貢献できる」。結果に一喜一憂することなく、がむしゃらにプレーを続ける。

この日はロッテに逆転負けで３連勝を逃した。７日ぶりに首位から陥落したが、自身が１９日・中日戦（倉敷）でデビューして以降、チームは１１戦７勝。「投手陣に支えてもらっている試合が多いので、もっと頑張りたい」。泥くさい２安打を復調のきっかけとし、チームに勢いをもたらしていく。（藤田 芽生）