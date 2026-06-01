◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス７―５中日（３１日・京セラドーム大阪）

オリックス・博志投手（２９）は冷静だった。「こういう場面でも多く投げてきた」。先発・高島が２点リードから逆転を許して１回１／３で降板した２回、なおも１死二、三塁のピンチ。村松に左犠飛を許してリードを２点に広げられたが、福永を中飛に封じ、傷口を最小限にとどめた。ブルペンで投げたのは１０球未満という緊急登板で２回２／３を１失点にまとめ、逆転勝利の流れを演出。古巣・中日から初白星を挙げ、セ・リーグ６球団勝利も達成した。

１７年ドラフト１位で中日に入団。当時は春季キャンプ初日から５０００メートル走のメニューが組み込まれ、「２００メートル、１００メートル、２００メートル、１００メートル、２００メートル走」×６セットの超ハードランで倒れそうになる日もあった。午後３時まで昼食を食べられなかったこともあり「きつくて、みんなで文句を言いながらも必死にやっていたのが一番の思い出です（笑）」と回顧。プロとしての土台をつくってくれた古巣に、熱く「恩返し」をした。

５回からは山崎が３回無失点でつなぎ、８回は椋木が３者凡退でリーグ最多の１５ホールド目。最後はマチャドが、自身が持つ球団記録を更新する１４試合連続セーブで締めた。リリーフ勢がそろったお立ち台の最後は「ヒロシです。このような試合が１試合でも増えるように頑張るので、明日からも応援よろしくお願いします」と真剣なまなざしで４人の思いを代弁。簡単には崩れないチームワークこそが、岸田オリックスの強みだ。（南部 俊太）