◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月31日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

第９３回日本ダービー・Ｇ１は３１日、東京競馬場で行われ、１番人気のロブチェンがゴール前での競り合いを制して史上２５頭目の皐月賞との２冠を達成した。２３年に生産された７９４４頭のサラブレッドの頂点に立ち、松山弘平騎手（３６）＝栗東・フリー＝は、１１度目の挑戦でダービージョッキーの称号を手にした。また、杉山晴紀調教師（４４）＝栗東＝も初制覇となった。

ダービーの１週前に、松山騎手にインタビューした。２冠を狙う立場として、メディアに引っ張りだこだったが、嫌な顔ひとつせず時間をつくって、１対１で話を聞く機会を設けてくれた。記者と同じ年齢の時に味わった挫折を話してくれた姿が、ひときわ印象に残った。

「自分はもしかしたら、Ｇ１ジョッキーになれないんじゃないかと…」。ドリームバレンチノで挑んだ１３年の高松宮記念、ミッキーアイルでは１６年の春秋スプリントＧ１で２着。特にスプリンターズＳは頭差で初のビッグタイトルを逃した。当時はデビュー８年目で２６歳。「これで勝てないのかと思うところもありましたし、Ｇ１は本当に遠い存在だなと思いました」。小学校からジョッキーになりたいと思っていて、夢だったＧ１での勝利。あと一歩のところで逃すことが続き、理想と現実の間でもがき苦しみ、自信を失う時があった。

自信を取り戻すきっかけとなったのは、アルアインで制した１７年の皐月賞だった。アルアインはダービーで５着だったが、皐月賞馬のロブチェンでリベンジを果たし、１８年目でダービージョッキーの夢をかなえた。

多忙なところ時間をつくってもらい恐縮しきりだった１０歳年下の記者に、「こちらこそ、たいしたお話ができなくてすみません」とほほえんでくれた気遣いが忘れられない。謙虚で誠実な松山騎手が、前人未到の同一馬による牡牝３冠ジョッキーになる姿をこの目で見たいと強く思った。（山本 理貴）