◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週第２日▽早大５ｘ―４慶大（３１日・神宮）

天皇陛下と長女の愛子さまが来場され、リーグ３２年ぶりとなった天覧試合は初のサヨナラとなり、早大が慶大を下した。霜（しも）結太外野手（２年）が２戦連発となる代打弾をマーク。４度目となった天覧試合の早慶戦において、天皇陛下の御前での本塁打は初の偉業となった。慶大は１日の３回戦で勝てば、勝ち点５の完全優勝で５季ぶり４１度目の優勝。慶大が敗れると、明大の２季連続４５度目の優勝が決まる。

３２年ぶりの天覧試合で、早大の「ラッキーボーイ」が主役になった。２点を追う７回１死、代打起用されたのは３０日の１回戦でリーグ戦初打席初本塁打の離れ業を成し遂げた霜。１ボールから高めの直球を振り抜くと、打球は左翼席に飛び込んだ。１点差。球場の空気を一変させる一振りに、「すごすぎて何も言葉にできない」と興奮を隠せなかった。

４回表終了後の午後２時過ぎ。天皇陛下と愛子さまが貴賓席に姿を見せると、両軍がグラウンドで一列に整列して出迎えた。そんな特別な一戦で、霜が歴史に名を刻む一発を放った。過去の天覧試合の早慶戦では９４年に２本塁打が出ているが、ともに天皇陛下の来場前に打ったもの。この日の徳丸快晴（２年）の一発も２回。陛下の御前での本塁打は霜が初となった。リーグ戦初打席初本塁打から２試合連発も、０４年秋の早大・田中幸長以来２２年ぶりとなり「天皇陛下の前で本塁打を打ったと親に言いたい」と胸を張った。

９回にも見せ場を作った。無死二塁から左前安打で好機を拡大し、徳丸のサヨナラ打を呼び込んだ。天覧試合でのサヨナラ決着と言えば、１９５９年６月２５日の巨人―阪神戦（後楽園）。長嶋茂雄のサヨナラ弾が有名だが、早慶戦では史上初の劇的な幕切れとなった。８歳だった１９６８年１０月以来の観戦となった陛下は、関係者に「すばらしい試合でした」と声をかけた。

慶大の優勝に待ったをかける劇的勝利で、１勝１敗のタイに持ち込んだ。運命の３回戦へ霜は「勝つしかない。１００％で挑みます」。短い言葉に決意がにじんだ。（渋谷 拓人）