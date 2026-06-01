◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク３―１広島（３１日・みずほペイペイ）

ソフトバンク・栗原陵矢内野手（２９）は、日曜日の球場に詰めかけたタカ党に“Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ”を届けた。１点を先制した直後の６回１死二塁で初球を捉えた。確信歩きで見届けるほど“遠くまで”飛んだ打球は、右翼席に着弾。両リーグ最多の１６号２ランに「やっぱりチームが勝つことが一番うれしい」と“スマイル”を浮かべた。

５月は主に４番に座り、１２球団断トツの月間２６打点の荒稼ぎ。月間１１本塁打は、福岡移転後の球団で柳田が１７年６月の１２発に次ぐ２位タイ。まさに“Ｍｏｎｓｔｅｒ”級の活躍に、自身でも「振りに行く球に対してのアプローチが良くなっている」と、うなずく。

本塁打直後には「嵐ありがとう！たくさん元気をいただきました」とコメントを残した。この日、嵐が東京Ｄでラストライブを行い、２６年半のグループ活動に幕を下ろした。栗原は、試合前練習でグラウンドに姿を見せ、開口一番で「（練習中のＢＧＭ）きょうは嵐でしょ！」とリクエスト。２０年末の活動休止まで約１３年間放送された「ＶＳ嵐」のイメージが強いという。好きなメンバーは「動物好きなので相葉くん」と“Ｌｏｖｅ ｓｏ ｓｗｅｅｔ”な笑顔。活動終了については「悲しさと、感謝と…」と“―カンゲキ雨嵐”の様子だった。

チームは６戦５勝で交流戦首位に浮上した。日本一連覇に向けて波に乗ってきたが、小久保監督は「一戦必勝」と目の前の試合だけを見据える。栗原は「６月も入り（初戦）から勝てれば」と“Ｓｔｅｐ ａｎｄ Ｇｏ”の構え。頼もしい選手会長が、引き続き“Ｈｅｒｏ”を担っていく。（森口 登生）