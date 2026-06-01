豊島心桜、破壊力バツグンの“わがままボディ” はち切れんばかりの“たわわ”
俳優でグラビアアイドルの豊島心桜が、1日発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場する。
【写真】桜を背景に圧巻ボディラインを披露した豊島心桜
豊島は、2003年9月25日生まれ、新潟県出身。俳優だけでなく、23年11月に『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューを果たすと、キュートなルックスと破壊力バツグンのプロポーションで人気を博している。
各誌を席巻し、グラビアシーンでも圧倒的存在感を放つ破壊力バツグンの“わがままボディ”を本誌でも披露。はち切れんばかりの“たわわ”を存分に披露している。
そのほか同号には、芳賀礼、細谷さら、佐々木ほのか、赤間四季、佐野なぎさ、汐見まとい、P・O・G（ピラミッド・お尻・ガールズ＝平井こと、水湊まり花、柚乃りか）が登場する。
【写真】桜を背景に圧巻ボディラインを披露した豊島心桜
豊島は、2003年9月25日生まれ、新潟県出身。俳優だけでなく、23年11月に『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューを果たすと、キュートなルックスと破壊力バツグンのプロポーションで人気を博している。
各誌を席巻し、グラビアシーンでも圧倒的存在感を放つ破壊力バツグンの“わがままボディ”を本誌でも披露。はち切れんばかりの“たわわ”を存分に披露している。
そのほか同号には、芳賀礼、細谷さら、佐々木ほのか、赤間四季、佐野なぎさ、汐見まとい、P・O・G（ピラミッド・お尻・ガールズ＝平井こと、水湊まり花、柚乃りか）が登場する。