◆米大リーグ オリオールズ９―５ブルージェイズ（３１日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は３１日（日本時間６月１日）、敵地・オリオールズ戦に「４番・三塁」でフル出場し、２打数無安打、２三振２四球、１得点で３試合ぶりに安打が出ず、打率は２割１分４厘となった。前日３０日（同３１日）にサヨナラ負けしたブルージェイズは５―９で敗れて２連敗。今季最長の１７連戦を１０勝７敗で乗り切った。

８回に４点を奪う反撃は遅すぎた。前夜の９回５失点のサヨナラ負けの後遺症か、疲労困憊のブルペンデーが機能せず、打線は相手先発右腕のブラディッシュに手こずった。

岡本のバットも沈黙だ。スピン率が高く、約１４インチ（約３５センチ）の曲がり幅を誇るブラディッシュのスライダーは空振り率３０％を誇る。岡本は第１打席、スライダー連続３球で空振り三振。第２打席は四球を選んだが、第３打席は再び空振り三振に倒れ、「対応できなかった」と悔しそうだった。

６回には、オリオールズ・ホリデーの打席中に右翼手のサンチェスが、子供が外野から投げたボールが右手首に当たって負傷退場。レントゲン検査の結果、骨に異常はなかったが、ありえないアクシデントに「驚きました。キャッチボールをしたいと思ったみたい」とサンチェスも当惑気味だ。

１５日から続いた今季最長１７連戦は１０勝７敗。２８日には勝率５割に戻したが、最後は２連敗で再び借金「２」で５月も終了だ。「シーズンは続くので、一区切りという感覚はない。明日は休んで、またしっかり試合に備えたいと思います」と岡本。束の間の休日、有効にリフレッシュしたい。