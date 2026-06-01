プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ決勝 ヘントとゲンクの試合が、6月1日01:30にゲラムコ・アレナにて行われた。

ヘントは橋岡 大樹（DF）、伊藤 敦樹（MF）、アブデルハク・カドリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは横山 歩夢（MF）、アーロン・ビバウト（FW）、ダーン・ヘイマンス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

64分、ゲンクは同時に2人を交代。ヤルネ・ストウカース（MF）、アーロン・ビバウト（FW）に代わりイラ・ソル（MF）、ロビン・ミリソラ（MF）がピッチに入る。

66分、ヘントが選手交代を行う。伊藤 敦樹（MF）からモモドゥ・ソンコ（FW）に交代した。

72分、ヘントが選手交代を行う。アブデルハク・カドリ（MF）から洪 賢錫（MF）に交代した。

85分、ゲンクが選手交代を行う。アドリアン・パラシオス（DF）からケイデン・ピエール（DF）に交代した。

88分、ヘントが選手交代を行う。ウィルフリード・カンガ（FW）からCisse Ibrahima（FW）に交代した。

試合は延長に入り95分、ついに均衡が崩れる。ゲンクのケイデン・ピエール（DF）のアシストからロビン・ミリソラ（MF）がゴールが生まれゲンクが先制する。

101分、ゲンクが選手交代を行う。ダーン・ヘイマンス（MF）からDe Wannemacker August（MF）に交代した。

105分、ヘントは同時に3人を交代。橋岡 大樹（DF）、マティアス・デロージ（MF）、ミハウ・スクラシ（FW）に代わりSeck El Hadji（FW）、ヒラリオン・グーア（FW）、エメ・オムバ（MF）がピッチに入る。

119分にゲンクのホスエ・コンゴロ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その直後の120分ヘントが同点に追いつく。ティベ・デブリーガー（MF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

なお、ヘントに所属する橋岡 大樹（DF）は先発し105分までプレーした。伊藤 敦樹（MF）は先発し66分までプレーした。

また、ゲンクに所属する横山 歩夢（MF）はフル出場した。

2026-06-01 06:00:22 更新