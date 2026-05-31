嵐が３１日、東京ドームでラストツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の最終公演を行い、この日をもって活動を終了した。同ツアーは全１５公演で約４９万人を動員。この日のラストライブは全３３曲を届け、櫻井翔（４４）は涙ながらに「僕たちが嵐でした。いや、僕たちが嵐です！」と万感のあいさつ。国民的アイドルグループが１９９９年のデビューから２６年半の感謝を伝えきり、有終の美を飾った。

メンバー５人はそれぞれの道を進む。櫻井と相葉はＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴに残って活動を続ける。

相葉はテレビ朝日系「相葉マナブ」や「相葉ヒロミのお困りですカー？」などバラエティーでも変わらず活躍を続け、俳優活動にも期待がかかる。

櫻井は日本テレビ系「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」でキャスターを務める。また、２４年にパリ五輪でメインキャスター、今年２月開催のミラノ・コルティナダンペッツォ五輪でもスペシャルキャスターを担うなどスポーツイベントでも存在感を見せていく。また、フジテレビ系バラエティー番組「真剣遊戯！ＴＨＥバトルＳＨＯＷ」でもＭＣに就いており、俳優活動を含めて幅広い活動が見られそうだ。

二宮はＴＢＳ系「ニノなのに」などのバラエティーに加え、俳優としては日本アカデミー賞最優秀主演男優賞の受賞経験があり、高い評価を得ている。昨年は「８番出口」で興行収入５０億円超の大ヒットに導き、今後も芝居での活躍が中心になる。

松本はＮＨＫ大河ドラマ「どうする家康」で主演や、アーティストとしては嵐での豊富な経験があり、演出家としても活躍が見込まれる。

大野は、すでに５月３１日をもってのＳＴＡＲＴＯ社からの退所を発表しており、芸能界を引退するとみられる。