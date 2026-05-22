サザンオールスターズの桑田佳祐（７０）が、のどあめやグミなどを製造する食品メーカー・カンロ株式会社の新企業ＣＭへ楽曲を提供。６月１日からカンロ新企業ＣＭ「Ｓｗｅｅｔな未来へ！！」がオンエア開始となった。

ＣＭでは桑田本人が出演し、作詞・作曲・歌唱を務めたカンロのイメージソングを熱唱。あえてスマートフォンで動画を撮影し、臨場感と親近感あふれる映像に仕上がっている。楽曲はカンロの“ひとつぶ”に込めた思いに対して桑田が寄り添い、“音の粒”が詰まった楽曲となった。

また、当初は１曲提供の予定も、桑田のサプライズで「演歌」「ディスコ」「ロック」「アカペラ」と４種類の楽曲を提供することに決定。急きょ、ＣＭも「みたらし慕情／演歌編」「飴とミラーボール／ディスコ・ヴァージョン」「飴ちゃんマン／ロック編」「聖なるカンロ飴／ドゥーワップ・ヴァージョン」の４種類が制作された。

さらに、４曲全てが６月２４日発売のシングル「人誑し／ひとたらし」へ収録。７月からは全国アリーナツアー「桑田佳祐 夏祭りツアー ２０２６ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ カンロ」が控える中、桑田らしいユーモアとサービス精神が詰め込まれたＣＭが完成となった。