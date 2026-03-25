嵐が３１日、東京ドームでラストツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の最終公演を行い、この日をもって活動を終了した。同ツアーは全１５公演で約４９万人を動員。この日のラストライブは全３３曲を届け、櫻井翔（４４）は涙ながらに「僕たちが嵐でした。いや、僕たちが嵐です！」と万感のあいさつ。国民的アイドルグループが１９９９年のデビューから２６年半の感謝を伝えきり、有終の美を飾った。

ついに最後の時を迎えた。松本潤（４２）は「ファンのみんなマジで楽しかったです。これに尽きます。ありがとう」と感謝し、二宮和也（４２）は「最高だったぜ！」と万感の思いに浸った。

開演前からファンの「嵐」コールが響いた東京ドーム。活動休止した２０２０年１２月３１日の表示から時間が動き出す演出で始まった。メインステージの上方から登場すると、松本が「東京、嵐が帰ってきたぞ！楽しんでいこうぜ」と絶叫した。

演出は松本を中心に５人で、セットリストは全員で考案。「Ｌøｖｅ Ｒａｉｎｂｏｗ」「Ｔｒｏｕｂｌｅｍａｋｅｒ」「Ｂｅｌｉｅｖｅ」などアップテンポな楽曲から盛り上げた。

相葉雅紀（４３）は「配信の向こうも盛り上がってんの？」と現地に来られなかった視聴者も思いやり、「幸せだね」と実感。今ツアーで活動休止から本格復帰した大野智（４５）は「どうもみんな。生きていたよ。みんな覚えてる？」と元気な姿を見せた。

１９９９年１１月３日のシングル「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」でデビューから２７年。「５人じゃなければ嵐じゃない」というメンバーの共通認識の下、欠けることはなく進んできた。「何事にも縛られず、自由な生活をしたい」という暮らしを望んだ大野の気持ちも受け入れた上で２０年１２月３１日から一度は活動休止した。

この年はコロナ禍によりほとんどの予定されていたイベントは中止や無観客ライブとなった。当時に伝えきれなかった感謝を届けるためにも、今回のツアーをもって活動を終えることを宣言し、約６年ぶりに５人で再始動していた。

「Ｙｅｓ？Ｎｏ？」では０５年に披露した演出を再現。暗闇の中でキレイに光るリボンのような「ポイ」と呼ばれるものを使い、ファンにとっても思い出の場面を作り上げた。歴史も感じさせつつ、新しい楽曲ではコロナ禍の２０年リリースの「カイト」や今年の新曲「Ｆｉｖｅ」などを今ツアーで初披露した。

汗だくになりながら誰もが知る名曲「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」や「Ｌｏｖｅ ｓｏ ｓｗｅｅｔ」なども含め全３３曲を歌い上げた。終盤のあいさつで大野は「今日で僕らの活動は終わりますがみんなで作り上げた嵐はこれからも生き続けます」と涙。相葉も「嵐は僕の人生の全て。そんな人生をかけた嵐を支えてくれて、応援をしてくれてありがとうございました」と声を詰まらせながら語った。

最後は櫻井が「松本潤、二宮和也、相葉雅紀、大野智、櫻井翔」とメンバー一人一人の名前を呼び上げ、「僕たちが嵐でした。いや僕たちが嵐です」と宣言。幅広い世代に愛された「国民的グループ」が万感の思いで幕を下ろした。

▼「Ｆｉｖｅ」に歌詞追加

本編最後の曲「Ｆｉｖｅ」では最後に歌詞が追加された。松本が「忘れないでいよう いつの日も」、櫻井が「見上げればきっと」、二宮が「そこにあるんだ」、大野が「星座が一つ」、相葉が「想いが一つ」と順にソロで歌い、最後に全員で「忘れないでいよう」と歌って締めくくった。ＳＮＳ上では「涙腺だめになった」「ズルすぎる」と感動の声が広がった。

◇櫻井翔（さくらい・しょう）１９８２年１月２５日生まれ。東京都出身。９５年１０月入所。２００３年に「よい子の味方 〜新米保育士物語〜」で連ドラ初主演。主な出演作はドラマ「占拠」シリーズ、「謎解きはディナーのあとで」「特上カバチ！！」や映画「神様のカルテ」「ヤッターマン」など。１８、１９年にＮＨＫ紅白歌合戦の白組司会を２年連続で担当。慶大経済学部卒の学歴を生かし、ニュース番組「ＮＥＷＳ ＺＥＲＯ」のキャスターとしても活躍。日本テレビ系のオリンピック特番では、２００８年の北京から１０大会連続でキャスターを務めている。嵐では「サクラ咲ケ」「Ｐ・Ａ・Ｒ・Ａ・Ｄ・Ｏ・Ｘ」などで自らラップ詞（リリック）を手がけ、サクラップの愛称で知られる。

◇二宮和也（にのみや・かずなり）１９８３年６月１７日生まれ、東京都出身。９６年６月に事務所入所。俳優としての活躍も目立ち、０７年にＴＢＳ系ドラマ「山田太郎ものがたり」、０８年に「流星の絆」、１０年にフジテレビ系「フリーター、家を買う。」２２年ＴＢＳ系「マイファミリー」などで主演した。映画では０６年、ハリウッドの「硫黄島からの手紙」に出演。１１年に「ＧＡＮＴＺ」、１３年に「プラチナデータ」などで主演。１６年、映画「母と暮せば」で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。１９年に結婚を発表。２１年に第１子、２２年に第２子誕生。２２年度の第６５回ブルーリボン賞主演男優賞を「ＴＡＮＧ タング」「ラーゲリより愛を込めて」で受賞。２３年に事務所退所。

◇大野智（おおの・さとし）１９８０年１１月２６日生まれ。東京都出身。９４年１０月入所。グループリーダー。２００８年の「魔王」で連ドラ初主演。主な出演作はドラマ「怪物くん」「鍵のかかった部屋」「死神くん」や映画「忍びの国」など。「２４時間テレビ」でチャリティーＴシャツのデザインを４回担当。芸術家の奈良美智氏や草間彌生氏とコラボするなど、アート分野で才能を発揮してきた。２冊のアート写真集を発売し、３回の個展を開催。極細ペンを用いた細密画や独特なデザインのヘッドフィギュアなどを制作。５８枚目のシングル「カイト」のジャケット絵も手がけた。ダンスに定評があり、４２枚目のシングル「Ｂｉｔｔｅｒｓｗｅｅｔ」などで振り付けを担当している。

◇相葉雅紀（あいば・まさき）１９８２年１２月２４日生まれ、千葉県出身。９６年８月に事務所入所。９７年に日本テレビ系ドラマ「ぼくらの勇気 未満都市」、９８年にＮＨＫ「少年たち」、１５年にフジテレビ系「ようこそ、わが家へ」、０９年テレビ朝日系「マイガール」、０１年にフジテレビ系「ムコ殿」などに出演。テレビ朝日系「相葉マナブ」など、バラエティーやスポーツ番組などでも幅広く活躍。トーク技術には定評があり、２０１６年のＮＨＫ紅白歌合戦では、単独で司会を務めた。ファッションにも造詣が深く、１３年には「ベストジーニスト賞」で３連覇し殿堂入り。２１年９月、ファンクラブサイトで結婚を発表。２２年１０月には事務所を通じ、第１子男児が誕生したことを明らかにした。血液型ＡＢ。