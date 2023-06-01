開催：2026.6.1

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 9 - 5 [ブルージェイズ]

MLBの試合が1日に行われ、オリオールパークでオリオールズとブルージェイズが対戦した。

オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するブルージェイズの先発投手はスペンサー・マイルズで試合は開始した。

2回裏、7番 コルトン・カウセル 6球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでオリオールズ得点 BAL 1-0 TOR

3回裏、4番 ピート・アロンソ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 2-0 TOR、5番 サミュエル・バサロ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 3-0 TOR、7番 コルトン・カウセル 3球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでオリオールズ得点 BAL 6-0 TOR

6回裏、1番 テーラー・ウォード 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでオリオールズ得点 BAL 7-0 TOR、2番 ガナー・ヘンダーソン 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 8-0 TOR、3番 アドリー・ラッチマン 6球目を打ってセンターへの犠牲フライでオリオールズ得点 BAL 9-0 TOR

7回表、さらにセカンドが悪送球でブルージェイズ得点 BAL 9-1 TOR

8回表、5番 アーニー・クレメント 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 BAL 9-2 TOR、6番 ヨエンドリク・ピナンゴ 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでブルージェイズ得点 BAL 9-5 TOR

試合は9対5でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのカイル・ブラディッシュで、ここまで3勝6敗0S。負け投手はブルージェイズのスペンサー・マイルズで、ここまで2勝1敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で2打数、0安打、0打点、打率は.214となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-01 04:00:24 更新