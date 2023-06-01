桑田佳祐、カンロの新CMに出演＆4曲書き下ろし 演歌、ディスコ、ロック、アカペラで魅せる
桑田佳祐が、カンロの新CM 「Sweetな未来へ!!」に登場し、4曲のイメージソングを書き下ろした。そのすべてが6月24日発売のシングル「人誑し / ひとたらし」に収録されることも決定した。
【動画】桑田佳祐が登場！カンロの新CM「Sweetな未来へ!!」
カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」「誠実で、温かく、遊び心をもって、新しい価値に挑み続ける」を掲げながら、キャンディに想いを込めてきた。そして、長年にわたる音楽活動を通して、多くの人に感動とパワーを届け続けている桑田のように、心温まる時間を創り出し、幅広い世代に愛される企業を目指したいとの想いから、CMへの出演と楽曲提供をオファー。昨年末に公開した、桑田の楽曲「明日へのマーチ」を起用した「あなたへとどく、ひとつぶを。」というメッセージ映像からプロジェクトが始動していた。
今回のCMは同プロジェクトの新映像として解禁されたもの。桑田が出演し、作詞、作曲、歌唱を務めたカンロのイメージソングを熱唱する。楽曲はカンロの“ひとつぶ”に込めた想いに桑田が寄り添い、“音の粒”が詰まった楽曲になっている。
当初はCM制作にあたり1曲を提供する予定だったが、なんと桑田によるサプライズで、「演歌」「ディスコ」「ロック」「アカペラ」という幅広いジャンルの個性豊かな楽曲を4種類も提供することに。それを受け、急遽「みたらし慕情 / 演歌編」「飴とミラーボール / ディスコ・ヴァージョン」「飴ちゃんマン / ロック編」「聖なるカンロ飴 / ドゥーワップ・ヴァージョン」という4種類のCM映像を制作する流れとなった。CMでは、カラオケ喫茶にてエキストラの前で桑田が楽曲を披露する模様を、あえてスマートフォンで動画撮影し、臨場感と親近感あふれる映像に仕上がっている。CMはきょう6月1日よりオンエアがスタートした。
CM曲として書き下ろされた4曲すべてが、6月24日発売のCDシングル「人誑し / ひとたらし」に収録されることも決定。桑田のバラエティ豊かな楽曲表現を存分に楽しむことができる1枚に仕上がっている。
【動画】桑田佳祐が登場！カンロの新CM「Sweetな未来へ!!」
カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」「誠実で、温かく、遊び心をもって、新しい価値に挑み続ける」を掲げながら、キャンディに想いを込めてきた。そして、長年にわたる音楽活動を通して、多くの人に感動とパワーを届け続けている桑田のように、心温まる時間を創り出し、幅広い世代に愛される企業を目指したいとの想いから、CMへの出演と楽曲提供をオファー。昨年末に公開した、桑田の楽曲「明日へのマーチ」を起用した「あなたへとどく、ひとつぶを。」というメッセージ映像からプロジェクトが始動していた。
当初はCM制作にあたり1曲を提供する予定だったが、なんと桑田によるサプライズで、「演歌」「ディスコ」「ロック」「アカペラ」という幅広いジャンルの個性豊かな楽曲を4種類も提供することに。それを受け、急遽「みたらし慕情 / 演歌編」「飴とミラーボール / ディスコ・ヴァージョン」「飴ちゃんマン / ロック編」「聖なるカンロ飴 / ドゥーワップ・ヴァージョン」という4種類のCM映像を制作する流れとなった。CMでは、カラオケ喫茶にてエキストラの前で桑田が楽曲を披露する模様を、あえてスマートフォンで動画撮影し、臨場感と親近感あふれる映像に仕上がっている。CMはきょう6月1日よりオンエアがスタートした。
CM曲として書き下ろされた4曲すべてが、6月24日発売のCDシングル「人誑し / ひとたらし」に収録されることも決定。桑田のバラエティ豊かな楽曲表現を存分に楽しむことができる1枚に仕上がっている。