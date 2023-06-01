江頭”午後2：50”が日本中を元気に 明治『即攻元気』新WEB CM公開
お笑い芸人の江頭2：50が、6月1日より公開される明治『即攻元気』の新WEB CMに出演する。
【動画】ビタミンカラーの衣装で日本中を元気にする江頭”午後2：50”
同CMでは、もうひと頑張りするための元気が欲しくなる”魔の時間帯”である14時から15時に注目。芸名とも一致する「午後2時50分」になった瞬間に『即攻元気』を飲みパワーと元気をフルチャージ、キレキレのパフォーマンスを披露する江頭の姿を通じ、日本中を力強く元気づけることを目指す。CMは全6バージョンが公開され、更には同商品の公式サイトも江頭仕様にリニューアルされる。
CMの撮影は全面グリーンバックの専用スタジオで行われた。足先まで真っ直ぐに伸びた美しい姿勢の三点倒立や、スタジオ狭しと走り回る姿など、江頭のパワー溢れるパフォーマンスの数々にはスタッフからは驚きの声が。ダンスシーンの撮影中には、突如カメラに近づいて勢いそのままにカメラの枠を破壊する、江頭の十八番とも言えるアドリブ芸を披露した。
また、今回のWEB CM公開を記念して6月1日から30日まで、「明治 即攻元気ゼリー」のX公式アカウントでグッズキャンペーンが開催。オリジナルコスチュームに身を包んだ江頭のフィギュアやTシャツが抽選で当たる。
【動画】ビタミンカラーの衣装で日本中を元気にする江頭”午後2：50”
同CMでは、もうひと頑張りするための元気が欲しくなる”魔の時間帯”である14時から15時に注目。芸名とも一致する「午後2時50分」になった瞬間に『即攻元気』を飲みパワーと元気をフルチャージ、キレキレのパフォーマンスを披露する江頭の姿を通じ、日本中を力強く元気づけることを目指す。CMは全6バージョンが公開され、更には同商品の公式サイトも江頭仕様にリニューアルされる。
また、今回のWEB CM公開を記念して6月1日から30日まで、「明治 即攻元気ゼリー」のX公式アカウントでグッズキャンペーンが開催。オリジナルコスチュームに身を包んだ江頭のフィギュアやTシャツが抽選で当たる。