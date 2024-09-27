伊藤園が展開する無糖緑茶飲料ブランド「お〜いお茶」は１日、２５年シーズンにドジャース・大谷翔平投手（３１）が放ったポストシーズンを含む６３本の本塁打をモチーフにしたプレミアムデザインボトル

「Ｏｉ Ｏｃｈａ ＳＨＯＨＥＩ ＯＨＴＡＮＩ ＡＬＬ ＨＯＭＥ ＲＵＮＳ ＢＯＴＴＬＥ ２０２５ ＳＥＡＳＯＮ ５５＋８ ＥＤＩＴＩＯＮ（以下『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』）」を、２２日から販売開始すると発表した。

２５年シーズンに大谷が放ったレギュラーシーズン５５本、ポストシーズン８本のホームランの名シーンをそれぞれイラスト化。大谷の歴史的快挙を一連のストーリーとして表現したプレミアムデザインボトルとなっている。ホームランが生まれた瞬間の躍動感や記憶に残るシーンを描くことで、２５年シーズンを振り返りながら楽しめるコレクション仕様となっているという。

全６３本のボトルのビジュアルを渋谷駅前の巨大屋外広告に掲載し、一斉に公開する。さらに、１日には世界最速で『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』全６３種が集結する展示ブースを１日限定でオープンする。