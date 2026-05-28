◆米大リーグ オリオールズ９―５ブルージェイズ（３１日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が３１日（日本時間６月１日）、１７連戦最終戦となる敵地・オリオールズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場。２打数無安打２四球、２三振で８試合連続出塁となったが、快音は響かなかった。チームは終盤追い上げを見せるも２連敗で借金２となった。

オリオールズの先発は２３年に１２勝を挙げた実績も持つ２９歳右腕のブラディッシュ。岡本は初対戦だった。初回２死一塁の１打席目は３球で空振り三振。０―６とリードを許した４回２死走者なしの２打席目は四球を選んで出塁も得点にはつながらなかった。

６回にはさらに３点を失い、０―９と大量リードを許したブルージェイズ。７回先頭の岡本の３打席目も空振り三振に倒れた。８点を追う８回２死一塁の４打席目は右腕・ウェルズから四球。ピニャンゴの３号３ランで生還した。

岡本は、２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦で、５日（同６日）の敵地・レイズ戦以来、出場した試合では１９試合ぶりとなる１１号を放つと、２９日（同３０日）の敵地・オリオールズ戦でも５点差からの逆転勝ちに貢献する２試合ぶりの１２号を放った。

前日３０日（同３１日）は、８回の４打席目に左翼へ２点適時二塁打。１打席目には左翼手の好捕に阻まれたが、データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると３０球団の本拠地のうち、２７球場であれば本塁打になっていた左翼への飛距離３７３フィート（約１１４メートル）の惜しい当たりもあった。チームは４点リードの９回１死走者なしから５点を失ってサヨナラ負けを喫し、連勝が４で止まって借金１となっていた。２連敗で借金は２。１７連戦は１０勝７敗だった。